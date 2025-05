El Betis da un paso de gigante hacia la final de la Conference tras ganar a la Fiorentina

El Betis ha dado un paso de gigante hacia la final de la Conference League tras ganar a la Fiorentina por 2-1 la noche de este jueves en un Benito Villamarín totalmente volcado con su equipo desde el inicio del partido. Y no es para menos, pues el conjunto verdiblanco tiene en su mano disputar la primera final europea de su historia.

Los hombres que dirige Manuel Pellegrini cosecharon un valioso resultado para encarrilar las semifinales de la Conference, pese a quedar empañado por el gol que anotó Luca Ranieri en la segunda parte para recortar distancias. Cierto es que todavía queda la vuelta en el Artemio Franchi y que puede pasar cualquier cosa, pero los goles de Ez Abde y Antony han hecho soñar esta noche a los más de 56.000 béticos que no fallaron ante esta cita histórica.

El Betis entró tan bien a estas semifinales que encontró su premio a los seis minutos del partido. Una gran acción individual de Bakambu terminó en el gol de Abde. Y eso que se la jugó el delantero marroquí, pues remató a bocajarro con toda la fuerza del mundo, pese a estar totalmente solo, y el balón tocó en el larguero y salió hacia fuera tras botar dentro de la portería.

Gol fantasma de Abde

El VAR tuvo que revisar la acción, aunque el propio Abde estaba convencido de que el balón había entrado que ni siquiera remachó el rechace cuando tenía la posibilidad de hacerlo ante la incredulidad de su compañero Bakambu. Más tarde, Isco pudo ampliar distancias tras un error defensivo que cometió la Fiorentina, pero el malagueño cruzó demasiado su disparo colocado desde la frontal.

Este carrusel de ocasiones hizo despertar a los italianos, que pudieron igualar la contienda por medio de un cabezazo de Mandragora, que estaba totalmente solo en el punto de penalti. Sin embargo, se salvó el Betis justo antes del descanso. Aunque el conjunto bético también perdonó el 2-0, en esta ocasión fue Bartra quien no logró darle la dirección correcta a un balón muerto en el área tras un rechace en el córner botado por Isco.

El propio Bartra volvió a tener el segundo en sus botas tras la pausa, de nuevo a balón parado. Isco la puso perfecta y el ex del Barça, de cabeza, se topó con un paradón de David De Gea sacando una buena mano abajo. No obstante, el guardameta español no pudo hacer nada un cuarto de hora después ante la increíble calidad de Antony.

Antony desata la euforia bética

El extremo brasileño del Betis cogió el balón en banda, condujo hacia el centro y buscó un disparo que taponó la defensa del club italiano. El rechace le cayó al brasileño y, en esta ocasión, se sacó un latigazo directo a la escuadra para hacer levantar de los asientos a todo el Benito Villamarín en el minuto 64.

Sin embargo, cuando la euforia ya se había desatado en Heliópolis, un despiste en la defensa bética permitió a la Fiorentina meterse de nuevo en la semifinal. Un balón en largo hacia Gosens terminó en un pase atrás del ’21’ rival para que Ranieri rematara a placer desde dentro del área. La llegó a tocar Vieites, pero fue insuficiente para evitar el 2-1.

El Betis se la jugó en los últimos minutos

El susto previo que recibió el Betis pudo ser peor cuando Gosens remató un peligroso saque de esquina de los italianos. Igual de claro o más fue un nuevo testarazo de Bartra, pero a la tercera tampoco fue la vencida para el central verdiblanco, cuyo remate no encontró portería antes de que Lo Celso reclamase un penalti en el tiempo de descuento, pero el árbitro no vio nada punible.

Afortunadamente, el partido acabó con la victoria final del Betis, que tiene la eliminatoria de cara para la vuelta de las semifinales de la Conference League. No obstante, será el Artemio Franchi el que dicte sentencia y decida el equipo que acuda a la final del próximo 28 de mayo.