Un Betis histórico se clasifica para semifinales de la Conference League tras empatar con el Jagiellonia

El Betis ha hecho historia y, por primera vez en su historia, jugará unas semifinales europeas. Los de Manuel Pellegrini han hecho buena la victoria en la ida por 2-0, con un empate en Polonia ante el Jagiellonia que les permite seguir vivos en la Conference League. Un gol de Bakambu en la segunda parte sentenciaba la eliminatoria, pese a que el campeón de la liga polaca consiguiera después igualar el encuentro, por medio de Churlinov.

Tras no conseguir en sus dos intentos anteriores, ambas en la extinta Recopa, ante el Dinamo de Moscú (1978) y el Chelsea (1998), pasar a la penúltima ronda, esta vez el conjunto verdiblanco no dejó pasar su buena ocasión y dio un paso más en la historia. Su rival por su primera final continental ante la Fiorentina, que eliminó con apuros –por un global de 4-3– al Celje esloveno.

El equipo de Manuel Pellegrini hizo valer el 2-0 de la ida de la semana pasada en el Benito Villamarín donde dejó clara su superioridad sobre su rival, al que le volvieron faltar argumentos ofensivos para aspirar en algún momento con la remontada pese a contar con el incansable apoyo de su público en el Estadio Municipal de Bialystok, aunque al menos tuvo el consuelo de no perder el segundo choque.

El técnico chileno tampoco quiso relajarse y puso sobre el irregular terreno de juego un once muy competitivo, con sus dos centrales sanos, Marc Bartra y Natan, Antony y Jesús Rodríguez en los extremos, y con el pichichi de la Conference, Cedric Bakambu, que no falló a su cita con el gol. La peor noticia, una nueva lesión en defensa, la del lateral suizo Ricardo Rodriguez.

El Jagiellonia intentó salir fuerte con sus argumentos y avisó nada más iniciarse el choque con un cabezazo de Kubicki. Antony dio la réplica inmediatamente y poco a poco el Betis se hizo con el control del encuentro, sin pasar demasiados apuros en defensa, más allá de un balón que se paseó peligrosamente a pocos metros de Fran Vieites –titular bajo palos en la competición continental– y con Hansen no llegando por muy poco.

El equipo local dominó en el tramo final y llevó un pequeño susto a los visitantes con un gol anulado tras la revisión del VAR, en el descuento de la primera parte. Pareció servir de aviso para el conjunto verdiblanco, que salió más dominante en los segundos 45 minutos, que controló con bastante comodidad.

Los de Pellegrini no tuvieron grandes ocasiones, salvo dos afilados disparos de Lo Celso y, sobre todo, Bakambu, mientras que su mayor sufrimiento vino en dos balones sueltos en el área donde el Jagiellonia mostró su candidez. Para el tramo final, el chileno metió recambios de nivel como Johnny Cardoso y Aitor Ruibal y su equipo prácticamente sentenció con el tanto de Bakambu, el séptimo en su cuenta particular en esta Conference League.

Sin embargo, el Jagiellonia no se quiso despedir de su larga andadura europea sin rendirse y logró empatar rápidamente por medio de Darko Churlinov en lo que fue el último aliento. Pellegrini no quiso relajaciones y metió a Isco Alarcón y Ez Abde para los minutos finales y aunque Bakambu perdonó el 1-2 y Clement Turpin anuló tras el aviso de la sala VOR un penalti sobre Ruibal, el Betis no pasó más apuros camino de sus primeras semifinales.