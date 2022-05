Al Barcelona le toca visitar el Benito Villamarín para enfrentarse al Real Betis en el partido correspondiente a la jornada 35 de la Liga Santander. El conjunto azulgrana se mide al nuevo flamante campeón de la Copa del Rey en un encuentro en el que ambos necesitan los tres puntos porque tanto los de Xavi Hernández como los de Manuel Pellegrini están en plena lucha para clasificarse para la próxima edición de la Champions League.

Una de las malas noticias que ha recibido el Barcelona esta semana es la lesión de Gerard Piqué, que no tiene fecha de regreso marcada y podría perderse lo que queda de temporada. Además, Marc-André Ter Stegen no se ejercitó este viernes, por lo que también es duda para el choque del Benito Villamarín. Hasta última hora no se sabrá si el guardameta alemán podrá defender el arco culé o si Xavi Hernández tendrá que recurrir a Neto.

Pese a que el Barcelona tiene prácticamente asegurada su participación en la próxima Champions League, los de Xavi Hernández quieren terminar en la segunda plaza para también estar en la Supercopa de España. Para ello tendrán que salir a ganar a un campo complicado como es el Benito Villamarín y contra un equipo que llega a esta jornada 35 de la Liga Santander en la quinta posición, pero que quiere aprovecharse de los culés para dormir cuarto.

Y es que en el Real Betis son conscientes de que dar la campanada contra el Barcelona supondría dormir en puestos de Champions a falta de saber qué hará el Atlético de Madrid en el Metropolitano contra el Real Madrid en el derbi madrileño. En la entidad verdiblanca confían en que el nuevo campeón de la Liga Santander sea capaz de ganar a su máximo rival y de esta forma seguir teniendo opciones de seguir en esa lucha por puestos de la máxima competición continental.

Dónde ver el Betis – Barcelona

El Betis – Barcelona se puede ver en televisión a través del canal de Movistar LaLiga. Si quieres ver online en vivo el Betis – Barcelona, puedes hacerlo a través de la plataforma de Movistar+. Además, en OKDIARIO encontrarás la narración online en directo del partido correspondiente a la jornada 35 de la Liga Santander, con el minuto a minuto, resultado y goles del Betis – Barcelona desde una hora antes del arranque del mismo.

Horario del partido del Barcelona

El Barcelona se enfrenta al Real Betis en el partido correspondiente a la jornada 35 de la Liga Santander a partir de las 21:00 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

Dónde se juega el Betis – Barcelona

El estadio del Benito Villamarín acoge este sábado 7 de mayo de 2022, a las 21:00 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la jornada 35 de la Liga Santander entre el Real Betis y el Barcelona.

El árbitro del Betis – Barcelona

El colegiado designado para el partido del Benito Villamarín de este sábado entre el Real Betis y el Barcelona es Antonio Mateu Lahoz. En el VAR estará José Luis González González.