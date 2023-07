"Ella me besó, me quitó los pantalones, me sentó en el retrete... Nunca me dijo que parara"

Más de cinco meses en prisión lleva Dani Alves, que sin sin conseguir la libertad provisional por riesgo de fuga. En las últimas horas, el futbolista brasileño ha vuelto a ser noticia porque el programa Código 10 de Cuatro ha sacado a la luz el audio de su declaración ante la jueza. En él se escucha al ex del Barcelona dando su versión de lo ocurrido en el interior de la discoteca Sutton, donde supuestamente violó a la joven que le acusa.

En su testimonio, Alves confiesa que había mentido anteriormente para proteger su matrimonio con la mujer que amaba. Y en relación a lo sucedido en el local, insiste en su versión: «Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente uno del otro. Sí. Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones».

«Hubo atracción sexual»

«No ha sucedido nada que nosotros no quisiéramos. Siempre la traté con mucho respeto», añade ante la jueza. «Fuimos custodiados a la mesa seis de la discoteca que está abierta a toda la sala. Hablé con Bruno y volvimos a hacer un gesto al camarero y el camarero enseguida invitó a tres chicas. Nos estábamos divirtiendo y enseguida hubo una atracción sexual. Ella me sentó en el retrete y empezó a hacerme una f***», añade sobre cómo se iniciaron los acercamientos entre ambos.

Después, continuaron supuestamente con sus relaciones: «Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí. Y fue cuando ella se incorporó de espaldas a mí, juntando nuestro sexo en p***. Al finalizar la levanté, que estaba encima de mí, la levanté y me c*** fuera de su sexo. Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara». Alves da todos los detalles de lo sucedido, una versión que no cuadra para nada con la de la supuesta víctima.