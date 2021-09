El Barcelona viaja a Lisboa con sólo un objetivo: ganar al Benfica. Después de caer derrotados frente al Bayern de Múnich en el Camp Nou en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League, los azulgranas necesitan tres puntos para no comenzar a complicarse la vida en su intención de estar en el sorteo de los octavos de final de la máxima competición continental.

Benfica y Dinamo de Kiev empataron sin goles en Ucrania y dejan más abierto el grupo E, pero todo apunta a que los lisboetas y el Barcelona pelearán por la segunda plaza que permite avanzar a la siguiente ronda. Que el Bayern de Múnich es el favorito para acabar líder nadie lo discute, pero cualquier error, despiste o pinchazo puede ser crucial para los otros tres componentes del grupo en sus intenciones de pasar a octavos, o en su defecto ir a la Europa League.

Y ahí, en esa lucha, quiere el Barcelona saldarla lo más rápido posible. La situación del club a todos los niveles no es sencilla y avanzar a los octavos de final sería una fuente mayor de ingresos. Al igual que sucedió el curso pasado cuando el Real Madrid coqueteó con la tercera posición que te manda a la Europa League, los hombres de Ronald Koeman no quieren verse en la misma situación porque no es un torneo que se ajuste a la historia culé.

Para el partido Ronald Koeman recupera a un futbolista importante como Pedri, que se suma al regreso estelar de Ansu Fati o las buenas sensaciones de canteranos como Gavi y Nico González. Además, Memphis parece que ha vuelto a encontrar su mejor versión y el ataque culé puede ser determinante para llevarse los tres puntos de su visita al Benfica. El que no ha recibido el alta médica y por lo tanto no estará en Lisboa es Jordi Alba.

Ter Stegen defenderá la portería del Barcelona y la defensa de cuatro futbolistas podría estar formada por Óscar Mingueza en el lateral derecho, Sergiño Dest en el zurdo y Araújo y Piqué como pareja de centrales. Sergio Busquets llevaría el timón del centro del campo y Frenkie de Jong, que estaba sancionado ante el Levante, y Gavi o Pedri completarían la medular. Memphis estaría acompañado por Philippe Coutinho y por Demir o Luuk de Jong.

Oportunidad única para el Benfica

Delante estará el líder de la liga portuguesa. El Benfica, que el curso pasado no consiguió ganar el campeonato, quiere pelear hasta que pueda en esta Champions League y sabe que, encuadrado en un grupo como Bayern y Barcelona, sólo esta temporada puede aprovechar esa debilidad deportiva que sufren los azulgranas para dar la machada y plantarse en los octavos de final de la máxima competición continental.

Jorge Jesús, entrenador del Benfica, no podrá contar con Diogo Gonçalves ni Radonjic por lesión. El once que el mítico técnico luso sacará en el Estadio Da Luz quedará algo parecido al siguiente: Vlachodimos; Veríssimo, Otamendi, Vertonghen; Lázaro, Weigl, Joao Mario, Grimaldo, Darwin; Yaremchuk y Rafa Silva.