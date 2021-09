Ronald Koeman no estará en el Wanda Metropolitano. El Barcelona ha confirmado que no presentará un recurso para que le quiten el segundo partido de sanción al técnico. «El FC Barcelona no recurrirá el segundo partido de sanción a Koeman, teniendo en cuenta que la resolución del Comité de Competición contemplaba una sanción mínima de dos partidos», indica el comunicado del club catalán.

El preparador holandés fue expulsado en los últimos minutos del partido ante el Cádiz, y Competición le impuso dos partidos de sanción. El primero ya lo cumplió este domingo frente al Levante y el segundo lo hará la próxima jornada en el Metropolitano. El Barça tiene un compromiso vital el sábado ante el Atlético, pero la entidad ha decidido no recurrir el segundo partido de sanción a su entrenador y será Alfred Schreuder quien se siente en el banquillo.

Sin embargo, el club anunció que sí presentará un recurso ante el Comité de Apelación por la amarilla que vio Sergio Busquets en Cádiz: «El Club, en cambio, sí que presentará recurso al Comité de Apelación la tarjeta amarilla recibida por Sergio Busquets el día del Cádiz-Barça, pero ha decidido no presentarlo hasta este lunes, ya que la sanción no la impedía jugar este domingo contra el Levante».