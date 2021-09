El Barcelona visita al Benfica para jugar el partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo E de la Champions League. Un encuentro que puedes ver en el canal Movistar Liga de Campeones de Movistar+. Además, puedes seguir el minuto a minuto y los goles y resultado en vivo a través de la web de OKDIARIO.

Vuelve la Champions League para el Barça tras el mal trago que supuso la primera jornada del torneo, con el 0-3 encajado por el Bayern de Múnich en el Camp Nou. Aquello fue el principio del fin para Ronald Koeman, que inició una guerra interna con Joan Laporta que aún colea y tiene difícil solución. Pese a que el rendimiento del equipo sigue generando muchísimas dudas, el holandés sigue ocupando el banquillo y así será en el Estadio da Luz de Lisboa.

El crédito de Ronald Koeman está prácticamente consumido en Can Barça pero el holandés sigue agotando sus mínimas posibilidades tras salvar un match ball decisivo ante el Levante hace unos días, en una pequeña reacción del equipo con presencia de jóvenes de La Masía como Gavi y Nico y la reaparición de Ansu Fati, la gran esperanza del barcelonismo este caótico curso, en plena reestructuración.

Está por ver qué once saca Koeman. Sí podrá contar para este partido con Frenkie de Jong, que volverá al once tras perderse el compromiso ante el Levante por sanción. Pedri sigue ausente por lo que Gavi apunta a mantenerse en el once y Nico volverá al banquillo para ser alternativa. Piqué y Araujo apuntan a zagueros y Mingueza y Dest como laterales del 4-3-3. Coutinho parece que le gana terreno a Demir en un ataque donde Memphis y Luuk de Jong parecen fijos.

Por su parte, el Benfica llega como líder destacando del campeonato luso tras las siete primeras jornadas. Llega invicto con un pleno de victorias y cuatro puntos por encima de Oporto y Sporting de Lisboa. En Champions empataron en el encuentro inicial ante el Dinamo de Kiev en Ucrania y ante el Barça intentarán sumar su primera victoria como local para intentar estar en la siguiente fase.

¿Benfica – FC Barcelona: A qué hora juegan?

Benfica y FC Barcelona se miden este miércoles 29 de septiembre en duelo correspondiente a la segunda jornada de la Champions League a partir de las 21:00 horas –las 20:00 horas en las Islas Canarias–.

¿Dónde se juega el Benfica – FC Barcelona?

Estadio da Luz (Lisboa, Portugal).

¿Dónde ver el Benfica – FC Barcelona?

El partido entre el Benfica y el FC Barcelona de este miércoles 29 de septiembre se puede ver por televisión de pago a través del canal Movistar Liga de Campeones. Además, en OKDIARIO podrás seguir el partido de la Champions League con la narración en directo y online del Benfica – Barça, con el minuto a minuto, resultado y goles en vivo.

Alineaciones Benfica – FC Barcelona

Benfica: Vlachodimos; Veríssimo, Otamendi, Vertonghen; Lazaro, Weigl, Joao Mario, Grimaldo; Núñez, Yaremchuk y Rafa.

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araujo, Dest; Busquets, De Jong, Gavi; Coutinho, Luuk de Jong y Memphis.