El Bayern no fichará a Cristiano Ronaldo y Oliver Kahn ha explicado los motivos del rechazo a la estrella lusa que sigue intentando forzar su salida del United. El director deportivo del club alemán dejó claro que se plantearon fichar al ex del Real Madrid pero que no encajaba por la filosofía actual de la entidad alemana.

«Hemos discutido el tema; de lo contrario, no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Personalmente, creo que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas que jamás haya existido en este planeta, pero llegamos a la conclusión de que no habría encajado en nuestra filosofía en la situación actual», aseguró Kahn este miércoles.

El Bayern llegó a sonar como posible destino de un Cristiano Ronaldo que persigue jugar la Champions League la próxima temporada. Después de la salida de Lewandowski rumbo al Barcelona los rumores se hicieron más fuertes pero desde el Bayern se encargaron de espantarlos rápidamente. Cristiano tendría que buscar cobijo en otro sitio.

Ahora Oliver Kahn desvela en una entrevista concedida a Sport Bild que sí se llegaron a plantear fichar a Cristiano pero que su fichaje no encaja con la filosofía que intentan implantar en el club. La opción del Atlético, y volver a al Sporting de Portugal, son las únicas vías de escape para un Cristiano que ayer, junto con Jorge Mendes, le volvió a dejar claro al United que quiere salir del club para disputar la próxima edición de la Champions.