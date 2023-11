El Barcelona es quien más se juega con la Superliga

El día 21 de diciembre se conocerá la sentencia de la Superliga y no será un día cualquiera para el Barcelona. Pese a que el Real Madrid y Florentino han asumido el liderazgo público del proyecto y con el mismo también las críticas furibundas de Ceferin y Tebas entre otros. Sin duda eso ha producido un desgaste importante que Laporta y el Barça se han ahorrado en gran parte como si no fueran también promotores de la causa.

Sin embargo, no sería exagerado afirmar que, el día 21 de diciembre, se juega más el conjunto culé que el madridista. En esta guerra contra los clubes estado y una UEFA que no impone el escrupuloso cumplimento del Fair Play Financiero, la esperanza de vida del Madrid es muy superior a la del Barcelona, puesto que las situaciones económicas de ambos clubes no admiten comparación.

Se prevé que el comienzo de la Superliga dejaría un enorme ingreso de entrada para los clubes participantes. Además de esa primera entrada de dinero, la previsión es que los ingresos anuales superasen los que hoy garantiza la UEFA con la Champions. En la gestión tan arriesgada de Laporta al frente del Barça, en la que no ha dudado en vender patrimonio del club, parece existir la previsión y esperanza de que se producirán esos ingresos que ayudarían a rebajar la claustrofóbica deuda que condiciona las finanzas culés.

Laporta siempre ha intentado ser el bueno de la Superliga: ese dirigente que habla de acordar todo con la UEFA y las ligas nacionales. En parte Laporta ha representado ese papel por su talante conciliador, peor sin duda también por la necesidad de que Liga y UEFA no sean excesivamente severos con los diferentes problemas que tiene el Barcelona en términos de control económico y el Caso Negreira.

Sin embargo, Laporta sabe que la Superliga será difícilmente compatible con la participación de la UEFA. Los clubes de la Superliga buscan aumentar ingresos, pero sobre todo tener la gobernanza de sus destinos. Seguramente podrían admitir que la UEFA se siga quedando una parte del pastel (obviamente mucho más pequeña que la actual), pero lo más innegociable sería el asunto de la gobernanza. La Superliga pretende poner límites a la entrada de ingresos de forma exógena al mundo del fútbol. El 21 de diciembre, día de la sentencia que puede cambiar el mundo del fútbol, Laporta y Florentino estarán jugando en el mismo equipo, aunque no serán los únicos jugadores a ese lado de la mesa.