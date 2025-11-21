El Barcelona presume de dejar entrenar a Jérome Boateng, condenado por violencia de género

Los entrenamientos del FC Barcelona han tenido más movimiento de lo que se esperaba en un primer momento. A pesar de que el foco está en la ausencia de Rashford y la recuperación de Joan García y Raphinha, el club azulgrana recibió con los brazos abiertos a Jérome Boateng. El ex jugador del Bayern de Múnich comparte vínculos del pasado con Hansi Flick y Robert Lewandowski, pero muchos compartieron su incredulidad después de señalar la acogida a un hombre acusado por violencia de género.

Todo radica en 2018 cuando su ex mujer Sherin Senler denunció al futbolista por una agresión durante una violenta discusión mientras estaban de vacaciones. Una ordenanza que prosperó en 2021 cuando Boateng se enfrentaba a una condena de cinco años de cárcel después de que la que era su esposa explicase una versión de los hechos muy turbia: «Me metió el pulgar en el ojo, me mordió la cabeza y me tiró al suelo por los pelos», explicó ante el juez. Hechos que finalmente terminaron en un castigo de una multa de 1,8 millones de euros impuesta por el Tribunal de Múnich. Por entonces ya era futbolista del Olympique de Lyon y también estaba en otro juicio con ella por la custodia de sus dos hijos gemelos.

Pero lo que sacudió de lleno la imagen de Boateng fue el suicidio en febrero de ese mismo año de la que era su última novia, Kasia Lenhardt. La modelo polaca de 25 años fue encontrada sin vida en su casa de Berlín apenas una semana después de su divorcio. Hechos que hasta su propia madre denunció: «Desde hace años mi hijo maltrata a mujeres psíquica y físicamente. Ahora ella se suicidó y él todavía no quiere asumir las consecuencias de su comportamiento», explicó.

Lenhardt previamente insinuó malos tratos, mientras Boateng se defendía afirmando que ella lo chantajeaba con dañar su reputación para arruinar su carrera deportiva. En marzo de 2025, la Fiscalía cerró definitivamente el caso ante la falta de pruebas contundentes para ejecutar la denuncia. Una historia que deja en mal lugar al Barcelona después de, no solo dejarle entrenar, sino de publicar en sus redes abrazos con Flick y Lewandowski, quienes compartieron vestuarios en el club bávaro.