El Barcelona pega el sablazo a sus socios con las entradas del Clásico: de 179 a 2.450 euros

Resta menos de un mes para el primer Clásico de la temporada entre el Barcelona y el Real Madrid y ya se pueden adquirir las entradas para el que es el gran partido del fútbol español. Que habrá lleno total en el Estadio Lluis Companys de Montjuic es algo palmario, pero no será a cualquier precio. De hecho, el club azulgrana ya permite la venta de los pases al encuentro, pero sólo para los socios. Los precios van desde los 179 euros las más baratas hasta los 485, en la zona de tribuna. Pero también están disponibles la experiencia VIP, que ascienden hasta los 2.450 euros.

Estas se encuentran disponibles para todos los públicos, aunque los precios de estas entradas para el Clásico son realmente prohibitivos. Cabe destacar que si no eres socio del Barcelona no podrás acceder a la compra de entradas. De hecho, la página web oficial del conjunto azulgrana no te permite avanzar en la compra si en el primer paso no introduces tus credenciales como socio.

Otra cosa es para las entradas VIP, que hay dos tipos. La normal y la Premium y a la que cualquier aficionado puede acceder a comprar. La más barata es de 995 euros y la más cara asciende hasta los 2.450 euros. Un precio al que muy pocas personas pueden acceder y que duplica el salario mínimo profesional en España. El Barcelona, ante la gran dificultad económica que atraviesa, pone a la venta este tipo de experiencias para un público extranjero y con grandes posibilidades a nivel económico.

El Barcelona, por ejemplo, en los dos primeros partidos que disputó el equipo en el Estadio de Montjuic puso las entradas al 50% de descuento. Al ver que la asistencia no iba a ser del todo buena ante el Tottenham (en el Trofeo Gamper) y Cádiz realizó este tipo de promociones para llenar el estadio. No obstante, ese descuento no se llevará a cabo el próximo 28 de octubre, sino todo lo contrario, que pondrá los precios de las entradas por las nubes.

Floja asistencia

Y es que la asistencia del aficionado culé está suponiendo un gran problema para el Barcelona en este inicio de temporada. El cambio del Spotify Camp Nou a Montjuic ha suscitado gran polémica, además de las grandes dificultades que tienen los socios a subir a la montaña. No pueden hacerlo con vehículos privados, sólo andando o en transporte público o en motos. Pero recientemente se produjeron robos y saqueos en el partido ante el Celta de Vigo, algo que no quedó en el olvido para nadie.

De los 49.000 aficionados que pueden entrar en el Estadio de Montjuic (aproximadamente), ante el Cádiz sólo fueron 39.603; ante el Betis fueron 45.055; ante el Amberes en Champions 40.899 y ante el Celta 43.772 las personas que asistieron al estadio.

Por ello, el Barcelona aprovechará el que será el primer llenazo de la temporada ante el Real Madrid el próximo 28 de octubre para poner las entradas por las nubes. Unos precios que además sólo cuentan con un 5% para los socios. Un porcentaje irrisorio para aquellos que a principio de temporada decidieron renovar el abono pese al cambio de estadio y con todo lo que suponía.