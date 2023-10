Roures confiesa las ayudas al Barça en la era Laporta y con «otros presidentes»

Jaume Roures, propietario de Mediapro, ha reconocido su colaboración en las famosas palancas del Barça, gracias a las cuales el club azulgrana ha podido fichar en los últimos mercados de fichajes en verano de 2022 y 2023. El conjunto azulgrana se encontraba en una situación económica muy delicada, y para poder acometer los fichajes deseados necesitaba activar las palancas o de lo contrario no podría ni reforzarse ni inscribir a los jugadores que llegaran.

En 2022, gracias a Jaume Roures, el Barça ejecutó su cuarta palanca para poder ir al mercado ese verano sin problemas. Socios.com y Orpheus compraron el 49% de Barça Studios, en la que cada una se quedaba con el 24,5% por valor de 100 millones de euros. Es decir, el Barça recibiría un total de 200 millones de euros por la venta del 49% de Barça Studios. Ambas empresas hicieron un primer pago de 10 millones de euros cada una, mientras que los 180 restantes debían abonarlos en tres plazos a razón de 60 millones de euros en cada uno.

El primero, de 30 millones, debía realizarse antes del pasado mes de agosto. Pero ese dinero no llegó. Las dos compañías se declararon en situación de impago y pidieron aplazarlo hasta finales de este 2023. El propio Roures reconocía hace unos días en una entrevista que él había cumplido con lo pactado en el contrato con el Barça: «Yo cumplí con mi parte he hice un comunicado oficial diciendo que había cumplido con la parte. Es una prueba más de la fuerza que tiene el Barcelona».

El fundador de Mediapro reconoció que colaboró en las ayudas al Barça durante la era de Joan Laporta al frente del club, y con otros presidentes «Evidentemente, al club en el que ahora está Laporta como antes estaban otros presidentes, que han recibido nuestra colaboración, porque parte de nuestro trabajo es que en el fútbol haya la mayor estabilidad», dijo en una entrevista en Cataluña Ràdio.

Roures y el chantaje de Rosell en el Barça

Respecto al supuesto chantaje de Sandro Rosell en el marco del caso de espionaje industrial, Jaume Roures dijo que el ex presidente «ha tenido suerte de momento porque la Audiencia Provincial no lo ha absuelto, pero no ha encontrado pruebas para incriminarle». El propietario de Mediapro declaró que es «imposible» que le pidiera los derechos televisivos del Barça a cambio de no denunciarle por los correos personales pirateados «porque ya tenía esos derechos».

«Es imposible, no se lo podía pedir. Le podía pedir un contrato de mantenimiento del museo durante 50 años, por ejemplo, pero lo que no le podía pedir era un imposible como un contrato de derechos televisivos porque ya tenía esos derechos», explicó Roures durante la mencionada entrevista.

«Es evidentísimo que Sandro está detrás de la trama. Si la sigues desde el principio, lo ves claro. Nosotros lo comprobamos en el momento en el que descubrimos el pastel. Raventós le dijo que tenía correos personales míos de supuesto contenido interesante y él buscó emails comprometedores», dijo el dueño de Mediapro que desveló la solución que le propuso Rosell: «‘Esto lo arreglamos a la catalana’, me dijo. Quería que nos denunciáramos mutuamente, pero salimos de la reunión sin nada. Simplemente expresamos nuestra mala leche. Si no presentamos la querella en ese momento fue porque en ese momento estaba teniendo lugar la denominada ‘guerra del fútbol’ contra Prisa».