El Barcelona hace negocio con las camisetas del Clásico y las saca a la venta por…¡500 euros!

El Clásico está a la vuelta de la esquina y el Barcelona es consciente de que se trata de una oportunidad de sumar ingresos a las arcas del club. De cara al partido en el Camp Nou, el equipo de Hansi Flick ya tiene la nueva camiseta con la que jugará contra el Real Madrid el próximo 25 de octubre. Un nuevo patrocinador que ha elevado enormemente el precio de venta, ya que la más barata tiene un precio base de 500 euros.

Desde que comenzó el acuerdo con Spotify, la mecánica siempre ha consistido en hacer colaboraciones con artistas para ser la cara visible de las camisetas del Clásico, pero esta vez ha sido más especial. El Barcelona tendrá de protagonista al músico estadounidense Tyler, The Creator, y en la elástica aparecerá el logotipo de GOLF WANG (GOLF). Una marca de moda que fundó el artista, pero que ha generado debate entre los aficionados azulgranas al tener un precio demasiado elevado.

Desde este jueves, aquella persona que quiera hacerse con la camiseta tendrá que pagar como mínimo 499,99 euros para hacerse con la versión jugador, tanto la masculina como la femenina. Una edición limitada a la que habría que añadir otros 20 euros si lo quieres con un dorsal, lo que aumentaría hasta los 520 euros. Para los más coleccionistas, comprar la camiseta firmada por Tyler tendría que abonar 2999,99 euros, aunque solo saldrán 11 unidades. Por el mismo precio habrá otra edición limitada que constará de 1.899 unidades y otra de solo 22 unidades con las firmas de los jugadores del equipo masculino y femenino.

La segunda equipación, color azul celeste, saldría por 139,99 euros, mientras que otros productos como el chándal, camisetas y la sudadera oscilan entre los 69,99 y los 499,99 euros. Hasta unas calcetinas, bufandas y gorros cuestan 49,99 euros. Hay que recordar que esta camiseta se estrenará previamente con el Barcelona Femenino en un partido de la Liga F justo un día antes del Clásico. Tyler, The Creator toma el relevo de Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake, artistas que le han precedido en el pecho de la camiseta del FC Barcelona.