El Barcelona cierra su primer fichaje para la próxima temporada

El Barça ha dado un primer paso de cara a la temporada 24/25. El conjunto culé ha informado ya a los interesados que ejercerá la opción de recompra que poseía sobre Chadi Riad, actual central cedido en el Real Betis y una de las grandes sensaciones a sus 20 años. El futbolista, formado en La Masía, aterrizó en el Benito Villamarín este pasado mercado veraniego y ha aprovechado sus oportunidades para hacerse con un sitio fijo en los planes de Manuel Pellegrini, tanto que el Barcelona decide cerrar su fichaje y recomprarlo por siete millones de euros.

Los planes del Barcelona y Xavi Hernández este verano iban por otro lado y buscaban un central que diera mayores garantías al club, de ahí que se apostara por una salida para Chadi Riad, que había completado buenos minutos con el filial y salía cedido al Betis hasta 2024, con una opción de compra de 3,5 millones por el 50% del pase. La llegada de Íñigo Martínez acabó incluso por desencadenar la salida de Eric García, otro que está creciendo este curso en el Girona, con el que colidera en la clasificación con el Girona.

Con Ronald Araujo, Jules Koundé, Andreas Christensen e Íñigo Martínez el Barcelona tenía bien asegurado el puesto de central con cuatro hombres de garantías. Eric García iba a ser el quinto, aunque el futbolista acabó a última hora por decantarse por su salida rumbo a Girona para sumar los minutos que no le garantizaba Xavi. Quizá, de tomar esta decisión mucho antes, ese lugar lo podría haber ocupado Chadi Riad.

Pero el gran rendimiento que ha dado Chadi Riad hasta el momento, habiendo disputado en lo que va de temporada 15 partidos, 13 de Liga y dos de Copa del Rey, y poco más de 1.250 minutos de juego, ha llevado al Betis a asegurar su intención de ejercer la opción de compra que poseía en el acuerdo de cesión con el Barça. Así, el Betis mueve ficha por su fichaje y el Barcelona responde efectuando la opción de recompra que dejará a los verdiblancos unos 3,5 millones limpios tras el movimiento. Aunque el acuerdo es aún más beneficioso si cabe para ellos.

En el préstamo que cerraron Barça y Betis por Riad hasta este próximo verano, también se contemplaba esta situación, que los andaluces ejercieran la opción de compra del 50% de los derechos del central y que los culés respondieron con la cláusula de recompra. En esta tesitura, que será efectiva a partir del próximo verano, Riad será a todos los efectos jugador del Barcelona pero el Betis mantendrá por él un porcentaje de una futura plusvalía del 30% como apunta Diario de Sevilla si alguien apuesta por su fichaje.

Así, si el Barça toma la decisión en un futuro de desprenderse de Riad y hacer caja con él, tendrán que pasar también por las arcas béticas para darle alrededor de un 30% de una futura venta: por ejemplo otros seis millones de una futura venta por 20 kilos. En cualquier caso, el Barcelona saldría beneficiado por un jugador que formó, al que el Betis ha puesto en el escaparate y por el que han tenido que pagar cuatro millones para recuperar su fichaje.

Actualmente Chadi Riad está tasado en 6 millones de euros según la última actualización del portal especializado Transfermarkt, del pasado 22 de diciembre, aunque es previsible que de seguir acumulando buenas actuaciones y titularidades con el Betis este valor crezca de aquí a finales de temporada.

En torno a Chadi Riad se ha generado mucho runrún porque el futbolista, desde que se ha hecho con un sitio en el equipo, a finales de septiembre, el Betis no ha perdido ni un sólo partido, cuatro victorias y ocho empates en Liga, más otros dos triunfos en Copa del Rey. Su única derrota fue ante el Barça en su debut con el Betis, aunque no sería hasta dos semanas más tarde cuando se afianzaría en el once bético de Manuel Pellegrini, que confía plenamente en el joven de 20 años como acompañante del veterano Germán Pezzella.

Sobre el propio Pezzella, con el que está haciendo dúo desde entonces y es la pareja titular de este Betis, Chadi Riad reconocía que le «ayuda mucho y me gusta su sinceridad conmigo», y aseguraba: «Me riñe cuando me tiene que reñir. Me dice lo que está bien y mal, y se lo agradezco mucho. Para mí es una leyenda. Me está enseñando a dar mis primeros pasos en el fútbol profesional».

«Se ha integrado muy bien al equipo. Venía con poca experiencia pero ha trabajado muy fuerte. Nos ha sido de gran utilidad para suplir esa carencia en esa posición», reconocía Pellegrini tras las primeras titularidades de Chadi Riad y la gran respuesta que estaba dando el central marroquí, que el próximo verano volverá al Barça tras la opción de recompra que efectuarán desde la secretaría técnica culé.