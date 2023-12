El Barça da el cante en Estados Unidos

El Barça cerró el año con una nueva derrota, esta vez en Estados Unidos. Los de Xavi cayeron en el bolo navideño que disputaron en la madrugada del jueves a viernes en Dallas, frente al América mexicano, por 2-3. Una derrota que se produce poco más de 24 horas después de haber estado contra las cuerdas ante el Almería, en el encuentro oficial con el que despidieron el 2023. Lamine Yamal y Marc Guiu hicieron los goles de los blaugranas en la primera parte, mientras que los mexicanos remontaron en la segunda.

Tras imponerse al Almería por 3-2, el Barça se subió al avión rumbo a Dallas, donde disputaba su último encuentro del año. Un partido por el que iban a ingresar 4,5 millones de euros que no les vienen nada mal, dada la delicada situación económica por la que atraviesa el club. Lo de menos era el resultado y, si les cuesta sacar adelante partidos en los que hay algo en juego, en los que no lo hay, no iba a ser menos.

Xavi Hernández se dejaba a prácticamente todas sus armas en el banquillo. Apenas habían pasado 30 horas desde que el conjunto culé se impusiera en Montjuic al colista de la Liga por un ajustado 3-2. Por ello, la mayoría de las estrellas de los azulgranas descansaban en la primera parte frente al América. Únicamente De Jong, Joao Félix y Christensen eran de la partida en un once plagado de canteranos.

La mayor promesa con la cuentan en sus filas, Lamine Yamal, cerró el año de su irrupción en la élite estrenando el marcador en Estados Unidos. Robó el balón en el centro del campo, inicio la carrera hacia la meta por el costado derecho, hasta perfilarse y cruzarle el balón al portero del América. Un golazo con el que recuerda que es una de las grandes alegrías a las que debe aferrarse el Barcelona en 2024.

Tras el gol del internacional español, llegó el empate de los mexicanos, obra de Quiñones. Aunque los culés volverían a tomar la delantera antes del descanso. De nuevo era Lamine quien iniciaba la jugada, combinando con Hector Fort, que tras una pared ponía un centro al segundo palo. Sin embargo, Marc Guiu, otra de las mejores noticias del Barça en el tramo final del año, se anticipaba a su marcador y dejaba sin capacidad de reacción al meta, mandando el balón al fondo de la portería.

Remontada mexicana tras el descanso

En la segunda mitad, el equipo volvería a hacer un ejercicio de desconexión que se ha convertido en algo habitual en estos últimos encuentros. El Barça vería como el América remontaba un encuentro que tenían encarrilado en 45 minutos en los que Xavi apenas dispuso de sus mejores jugadores. Ferran, Romeu, Lewandowski, Cancelo y Fermín fueron los únicos futbolistas conocidos de los que tiró el técnico en la segunda mitad. Y le acabó pasando factura.

Quiñones repetía como goleador en arranque de la segunda parte, con un tanto que ponía la igualada en el minuto 50 del encuentro. El partido se mantendría en tablas hasta el tramo final, donde el Barça contaría con la presencia de Lewandowski para tratar de llevarse la victoria. No fue así, puesto que Henry Martin aprovechó para darle la victoria al América en el 82′.

Los culés llegaban sin apenas descanso tras haber jugado en Liga frente al Almería, mientras que el América lo hacía con algo más de tiempo para recuperar. El pasado domingo, los mexicanos se llevaban el triunfo en la final por el campeonato de Liga frente a Tigres de la UANL, por 3-0. Para celebrarlo, consiguieron una meritoria victoria frente al Barça.

El Barça se pierde en Estados Unidos

El Cotton Bowl de Dallas asistía a una nueva derrota barcelonista, con la que se cierra un año complicado a nivel deportivo, puesto que a pesar de ganar la Supercopa y la Liga, las sensaciones del equipo de Xavi en el arranque de la presente campaña no han sido nada buenas. Con un equipo «en construcción» y con un mar de dudas tanto a nivel de juego, como de resultados, el conjunto culé cierra el año con mucho trabajo por delante para poder competir a partir de febrero por sus verdaderos objetivos.

Pero lo importante en este viaje a Estados Unidos del Barça no estaba en lo deportivo. Para Xavi Hernández era fundamental no perder a ningún futbolista por lesión de cara al arranque de 2024, algo que sí que consiguió. Para la entidad, son también vitales los 4,5 millones de euros que percibirán por su presencia en Dallas.

El amistoso del Barcelona estaba motivado por una suma de dinero que, en la delicada situación económica en la que se encuentra el club, son más que importantes. Las cuentas del club no atraviesan su mejor momento, puesto que la deuda que heredó la actual directiva se ha incrementado con la obra del Camp Nou y con los fichajes realizados gracias a las palancas en las dos últimas temporadas.