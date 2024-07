El Barcelona se apropia de jugadores que no son suyos

Solo hace falta echar un vistazo a la propia página web del FC Barcelona para percatarse del detalle. El Barça sigue contando con tres futbolistas que a día de hoy están sin contrato en ellos, ya que el pasado 30 de junio expiró su vinculación. Hablamos de los casos de Sergi Roberto y los dos Joaos, Félix y Cancelo. Ninguno de los jugadores es en estos momentos propiedad del Barcelona, sin contrato con ellos, pero los tres permanecen en su lista de futbolistas de la plantilla del primer equipo.

El Barça se apropia de dos jugadores que incluso tienen contrato con otros jugadores. Si bien Sergi Roberto no tiene equipo, los dos Joaos sí. Joao Félix pertenece al Atlético de Madrid, con el que tiene contrato hasta 2029. Joao Cancelo es del Manchester City, que le tiene hasta 2027. A día de hoy, finales de julio, estos jugadores pertenecen a esos equipos y no al Barcelona, donde estuvieron cedidos la última temporada. Y hasta ahí llegó su participación con los culés a falta de si les volverán a fichar (o conseguir una cesión) para la próxima temporada.

Y no se puede decir que el Barcelona no tenga actualizada su página web, ya que está todo minuciosamente actualizado a las últimas novedades en materia del primer equipo. No hay fichajes para calibrarlo, pero sí conocimos estos días atrás que Lamine Yamal pasaba a tener ficha del primer equipo y que portará el dorsal 19 que llevaba hasta ahora Vitor Roque. De hecho, el campeón de la Eurocopa 2024 aparece con su nuevo dorsal y el delantero brasileño luce sin él, el único de toda la plantilla que no tiene número.

Joao Félix, Cancelo y Sergi Roberto mantienen sus dorsales, el 2, 14 y 20 que llevaron el curso pasado el trío de futbolistas. El caso de los dos portugueses es llamativo porque no solo es el caso que no tienen contrato en estos momentos con el Barcelona, sino que ambos jugadores tiene contrato en vigor con Atlético de Madrid y Manchester City, de hecho ambos deben incorporarse en los próximos días con sus respectivos clubes.

Ya el Barcelona hizo una maniobra raruna con ellos cuando finalizaron su vinculación con el club, ya que compartieron el habitual mensaje de despedida y agradecimiento por los servicios prestados, el mismo que borraron horas más tardes. Desde la prensa catalana fue entendido y explicado como un movimiento para dar a entender el interés y predisposición a que ambos jugadores sigan otro año más en el club, que trabajan en ello y estudian las fórmulas.

Joao Félix y Joao Cancelo no son actualmente del Barcelona

La realidad con Joao Félix es compleja y actualmente parece lejana a ese deseo culé. El Atlético de Madrid quiere ingresar y darle salida definitivamente al delantero y hasta la fecha el Benfica ha sido el único que ha mostrado un interés sólido y fiable por él, ofreciendo unos 20 millones de euros por el 50% de su pase, pero las negociaciones están estancadas, con el Barcelona al acecho, y han surgido otros clubes como el Aston Villa de Unai Emery.

El caso de Joao Cancelo parece más factible pese a que el Manchester City no está por la labor de dejarlo ir de nuevo cedido. El portugués, que desea continuar, presiona a los citizens para renovar el préstamo y jugar otro año más en el Barcelona.

En cuanto a Sergi Roberto, el gesto se entiende, pero es casi una ofensa. El ahora ex capitán del Barcelona se encuentra a la espera, el club le ha transmitido que cuenta con él, pero que por el momento no le puedo ofrecer un contrato –nuevamente a la baja– hasta que sepa en qué situación queda con el límite salarial, y eso se puede demorar aún varias semanas. El mediocentro tiene varias ofertas encima de la mesa y ya ha rechazado otras, cabe la posibilidad de que se quede colgado…