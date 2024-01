En Barcelona alertan de la situación de ruina del club: no hay dinero en caja

La situación actual del Barcelona preocupa sobremanera al barcelonismo. El entorno culé apunta con sorpresa a los últimos pasos que está dando el club, más bien a la falta de estos, a muchas promesas y soluciones que quedan en lo primero, promesas por cumplir y problemas sin solucionar. Y es que lo que se vendió como la solución, la panacea de todos los entuertos culés, la venta de activos y patrimonio, está saliendo rana. Los 40 millones que debían ingresar por el 10% de Barça Vision ni están ni se les espera ya, y en las arcas del club no hay dinero para este duro invierno.

El Barcelona demandará a Libero Football Finance AG por el impago de los 40 millones que debían abonarles por el 10% de Barça Vision, plazo que se consumía este pasado 31 de diciembre. Aunque desde hace ya meses, en el club culé se tenía constancia de que la empresa alemana no iba a abonar tal cantidad, una espera que se ha ido dilatando hasta entrar en el nuevo año, sin los 40 millones que se debían ingresar y que ya estaban contemplados, y con un boquete económico que ata de pies y manos a la secretaría técnica de la entidad, que se irá incapaz, sin fondos, de traer los regalos de Reyes que anhela Xavi Hernández.

Uno de los hombres fuertes de la oposición de Joan Laporta, el que fue su máximo rival durante las elecciones que le llevaron a la presidencia, Víctor Font, clamaba estos días en «preocupación» por el rumbo y devenir del club bajo el mandato del abogado barcelonés. «La situación es grave», decía a través de sus redes tras conocerse los movimientos del Barcelona y su intención de demandar a Libero, sobre lo que añadía: «Hay 400 millones de ‘beneficios’ vinculados a esta operación que pueden desaparecer de golpe. Esto abriría de nuevo un agujero patrimonial muy grande en el club y agravaría la situación del Fair Play financiero».

Las conclusiones del ex candidato a la presidencia del club eran muy claras. Según éste, el club, con las prisas por presentar ingresos y salvar las cuentas, recurrió a «socios desconocidos» y sin «experiencia relevante en el sector audiovisual», algo que conllevaba «riesgos» que han terminado por ser reales. «Seguimos perdiendo tiempo, ya que tres años después de las elecciones y año y medio después de vender el 49% de Barça Studios, no se ha construido ninguna fuente de generación de ingresos», insistía Font, que también tildaba de «especulativa» las intenciones de sacar a bolsa Barça Media y pedía «explicaciones convincentes» tras todo esto, así como la esperanza de no ‘tapar’ este descalabro con otra «chapuza».

— Víctor Font (@victor_font) December 31, 2023

Tal y como apuntan en Mundo Deportivo, todo esta situación ha llevado a un punto de difícil comprensión y es que aseguran que en estos momentos el Barcelona no tiene dinero para fichar y tampoco está generando nada para aumentar su aún maltrecho fair play financiero, el cuál sigue dándoles dolores de cabeza tras cada incorporación. La de Vitor Roque, la última en caer y sólo tras la lesión de Gavi, otro ejemplo más –aunque ya resuelta–.

Xavi Hernández ve difícil lograr así alguno de los fichajes que pidió, especialmente el centrocampista que ocupe el lugar de un Gavi que no volverá hasta la próxima temporada. Tampoco la llegada de un pivote que tape la opción errática de Oriol Romeu, que no ha funcionado como se esperaba.