El Barça es una casa de líos. Si ya de por sí los problemas económicos del club, esa famosa herencia que arrastra la actual Junta Directiva, la explosión del Caso Negreira tiene la maquinaria a pleno rendimiento en el Camp Nou. Pese a tener encima el foco mediático, el club sigue trabajando de cara a la próxima temporada y a los posibles fichajes que puede incorporar para mejorar la plantilla, teniendo en cuenta su ajustado límite salarial y la obligación de vender a un par de futbolistas importantes.

Son alrededor de 200 millones de euros lo que el Barça necesita reducir su actual masa salarial. El club blaugrana tiene ahora mismo muy excedido el límite que le impone La Liga y eso dificulta mucho cualquier tipo de operación, incluso la inscripción el próximo curso de Gavi, que pasará a ser jugador del primer equipo sí o sí y computa de otra manera.

El Barça, como ya lo hizo el pasado año con Kessié o Christensen, se está moviendo atento al mercado de jugadores que finalizan su contrato este próximo verano ya que supone la vía más accesible para ellos, evitando las amortizaciones de posibles fichajes y negociando muy a la baja los salarios, dando de nuevo prioridad al proyecto, seduciendo con él.

Hay dos nombres encima de la mesa en estos momentos, Ilkay Gündogan e Iñigo Martínez, ya que ambos finalizan sus respectivos contratos con el Manchester City y el Athletic de Bilbao. Son dos futbolistas que gustan y que reforzarían posiciones que a juicio de Xavi Hernández y la dirección deportiva, necesita el equipo.

Pero el Barça, como avanzaron en Jijantes, está dando un claro preaviso a todos los jugadores a los que contacta e intenta seducir, siendo claros y en este caso previsores ante una realidad que les azota. El club en estos momentos no sabe si podrá inscribir a los futbolistas que fiche en estos términos y les está proponiendo y asegurando que, antes que dejarlos tirados sin inscribir, les proveerá una cesión a otro equipo sin perder dinero.

Así están las cosas en Can Barça. Ahora mismo Mateu Alemany no sabe a ciencia cierta si podrá reducir el déficit que tiene el club con el límite salarial, esos 200 millones que requiere no sólo de rebajas salariales, sino también de alguna venta importante que aumente el límite y dé mayor respiro a sus matemáticas. De hecho, este mismo problema ha sido el que evitó que el club pudiera inscribir a Gavi y que les impidió fichar este invierno pese a bajas como Memphis.

Y es esta condición la que supuestamente generando dudas a los mencionados, tanto a Gündogan como a Iñigo Martínez, que ven con buenos ojos cambiar de aires y recalar en el Barcelona pero a los que les echa para atrás la posibilidad de aceptar la oferta, quedarse fuera del equipo y tener que salir cedido a otro club. Aunque el español, como mencionan en Mundo Deportivo, estaría más por la labor de esta posibilidad…