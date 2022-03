El Barça ha alardeado en sus redes sociales del equipo «Made in La Masía» que tiene esta temporada de la mano de Xavi Hernández. Lo ha hecho con una fotografía en la que salen hasta 16 futbolistas que, a juicio del club, han sido plenamente formados en la cantera culé y son dignos de tal mención. Pues bien, en la instantánea, en la que también aparece Joan Laporta, figuran tres de dudoso pasaje por La Masía como son Ferràn Jutglá, Abde Ezzalzouli y Ronald Araujo.

El Barça incluye entre sus productos de La Masía a tres futbolistas que apenas han pasado tiempo en el club, dos de ellos como Jutglá y Abde recién fichados este verano, y Araujo que llegó directamente al Barça B, donde pasó dos temporadas antes de instalarse en el primer equipo. Pese a esto los culés los incluyen como ejemplos de su producción y formación al igual que el resto de jugadores que les acompañan en la foto, que sí tienen una amplia trayectoria en las inferiores del club.

En la imagen aparecen en dos filas 16 futbolistas más Joan Laporta y Xavi Hernández. En la parte superior salen Eric García, Nico González, Adama Traoré, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Óscar Mingueza y Arnau Tenas; y en la inferior, Ferràn Jutglá, Gavi, Jordi Alba, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati, Riqui Puig y Abde.

El Barça mete a todos en el mismo saco pese a que los tres mencionados han pasado poco tiempo de formación en el club. Jutglá llegó al club este verano con 22 años tras media vida formándose en las categorías inferiores del Espanyol, el eterno rival. Además pasó por la cantera del Valencia y equipos catalanes como el Sant Andreu. Tras un gran inicio con el filial, promocionó de la mano de Ronald Koeman esta temporada. Los culés se apuntan un tanto con él como chico de La Masía pese a no llevar ni una temporada en el club.

Igual o peor es el caso de Abde. El marroquí destacó con facilidad en el Hércules en Segunda B y el Barça se apresuró a cerrar su fichaje. No fue fácil y acabó pagando su cláusula de rescisión de dos millones de euros este verano. Al igual que Jutglá firmó un gran inicio de temporada con el Barça B y pudo promocionar esta temporada con Koeman. La llegada de refuerzos invernales les dejó sin sitio tanto a él como a Jutglá pero ya se han revalorizados y están en el escaparate tras varias y buenas actuaciones. Pese a ello, no deja de ser curioso que el Barça se empeñe en colocarles el ADN culé que lucen con La Masía.

El de Ronald Araujo es otro caso de escasa formación en el club. Fichado en 2018 por algo menos de dos millones de euros, llegó directamente para reforzar al Barça B. Tras una temporada en el filial, en su segunda tiene ya contacto con el primer equipo y está ante su tercer año en el club. No ha tocado ninguno de los equipos de formación, los de edades no profesionales, pese a ello es otro de los jugadores a los que colocan la etiqueta de «Made in La Masía».