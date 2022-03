Antoine Griezmann puede ser una de las buenas noticias del Barça… el año que viene. El francés está completando una buena temporada en su regreso al Atlético de Madrid, donde se encuentra cedido por una temporada con otra más, que se ejecutaba una vez que el francés disputara al menos el 50% de los partidos en los que estuviera disponible para el Cholo Simeone, como así ha sido. Los culés incluyeron una opción de compra de 40 millones de euros por él, a ejecutar cuando quisiesen los colchoneros u obligatoria de cumplir el mismo requisito de partidos en ese segundo curso.

El francés fue uno de los jugadores que dejó el Barça sobre la bocina en el último día de mercado. A contrarreloj, desde la cúpula culé se planeó una pequeña revolución al término del mercado veraniego que llevó a Antoine Griezmann al Atlético de Madrid. Los rojiblancos recuperaban a uno de los jugadores más determinantes de su historia reciente, llegaba a préstamo y se hacía cargo de su importante ficha, principal motivo por el que el Barça le empujó a una salida.

Griezmann no cuajó durante su etapa en el Barça. Pese a la importante apuesta por él, el galo no terminó de hacerse a la forma de la elástica blaugrana, hizo goles, asistió, pero no encandiló al Camp Nou pese a ser uno de los mejores socios de Leo Messi. Ronald Koeman apostó por su adiós pese a que acabó siendo un fijo en sus planes. El recambio fue Luuk de Jong y permitió dar inscripción a parte de los jugadores que ficharon en verano (Eric García, Agüero o Depay).

El de Macon lleva ahora una temporada más que positiva con el Atlético de Madrid. Suma 28 partidos, 21 como titular, y sólo se ha perdido dos meses de competición debido a una lesión muscular a mediados de noviembre. Unos 10 encuentros, más otro que pasó en el banquillo. En total suma ocho goles y cinco asistencias en algo más de 1.800 minutos de juego de la mano de un Cholo Simeone que le ve clave en sus esquemas y en la nueva y positiva racha del equipo, coincidente con su recuperación.

Atlético de Madrid y Barça pactaron en la cesión que, de disputar al menos el 50% de los partidos en los que estuviera disponible Griezmann, se ejecutaría un segundo año de cesión por parte del Barça. Este concepto ya se ha cumplido a falta de varias jornadas para la finalización de la temporada. En el acuerdo también se contempló una opción de compra algo particular, por un valor de 40 millones, que el cuadro colchonero era libre de ejecutar en cualquier momento de su préstamo.

La particularidad aparece en ese segundo año de cesión. Si Griezmann vuelve a disputar al menos el 50% de los partidos en los que está disponible –donde no se contempla una lesión–, el Atlético de Madrid sí se vería obligado a pagar de manera ineludible los 40 millones de euros por el futbolista.

En cualquier caso, en el Atlético de Madrid, tanto la cúpula como el entrenador, Diego Pablo Simeone, están más que contentos con el francés. En un momento de madurez álgido a sus 31 años, liderando por momento el ataque y juego rojiblanco. Es por ello por lo que en el club se trabaja pensando en él de cara a la próxima temporada, por nivel y convicción en su estilo y juego, muy adaptado a las necesidades del técnico argentino.

El Barça se frota las manos con Griezmann, ya que ven seguro que ingresarán esos 40 millones de euros por parte del Atlético de Madrid por un jugador que no encajaba. Eso sí, en estos momentos el galo tiene un valor de mercado superior a esa cifra, tasado por Transfermarkt en 50 kilos, y que a sus 31 años recién cumplidos, aún le quedan bastantes años a un buen nivel futbolístico en el Wanda Metropolitano.

Pese a que al Barça le vendría muy bien poder ingresar ya esa cuantía, en el Atlético no hay interés en ejecutar antes esa cifra, sobre todo teniendo en cuenta que su continuidad al menos otra temporada más está garantizada en el club.