Al Barça de Flick le cogen la matrícula con los fueras de juego

Cara y cruz. Una de cal y otra de arena. El nuevo Barcelona de Hansi Flick ha gozado de una identidad clara desde el inicio de esta temporada que es dejar a los rivales en fuera de juego. Hasta antes de la derrota por 1-0 ante la Real Sociedad, los culés dejaban a los otros equipos con una media de siete fueras de juego por partido, llegando hasta 12 en el último Clásico que goleó al Real Madrid, siendo el partido que más veces han dejado al rival en esta situación de ‘offside’.

Sin embargo, este sábado ante el Celta, el Barcelona tan solo pudo dejar al equipo celeste dos veces en fuera de juego (los culés tres). Esto provocó que los gallegos lograsen realizar un total de 15 remates y ocho entre los tres palos. Cierto es que el Celta pilló al Barça a la contra en muchas ocasiones y al final logró llevarse un punto ‘in extremis’.

Los culés no recibían tantos tiros en una segunda parte en Liga desde el pasado mes de abril de 2017 contra el Real Madrid (ocho). Tampoco en el tropiezo ante la Real le fue mucho mejor al conjunto azulgrana. Los donostiarras cayeron tan solo tres veces en fuera de juego (el Barça cuatro) y realizaron un total de 14 remates, de los cuales seis fueron a portería.

Y es que muchos equipos ya están cogiendo la matricula a los hombres de Flick. Se han percatado que el resultado final para el Barcelona depende mucho de las veces que deje a su contrincante en fuera de juego. Es más que evidente que este sistema hace que el rival llegue en muchas ocasiones a portería si no logran dejarles en situación de ‘offside’.

Estos últimos datos no han hecho más que generar dudas en ‘Can Barça’. Sin embargo, pese a los malos resultados cosechados últimamente, no se prevé que el técnico alemán vaya a cambiar este estilo de juego que tan buenos resultados le ha dado desde su llegada.

Íñigo Martínez: «El rival nos analiza»

La ‘trampa’ del fuera de juego y de la línea defensiva tan adelantada del Barcelona está generando debate en el entorno culé, sobretodo después de los dos tropiezos consecutivos en Liga. Tal es la realidad que Íñigo Martínez fue preguntado por ello en la rueda de prensa previa al partido de Champions ante el Brest.

Sobre si los rivales realmente ya les conocen, el defensa culé cree que los demás equipos obviamente «ven partidos del Barça y los analizan». «Como hacemos nosotros con el rival, pero más que cogernos la espalda, es cómo se presiona y de qué manera y a qué intensidad, si la presión es buena es complicado meter el balón a la espalda y que caiga al rival porque el portero está adelantado y nos salvará en muchas», recalcó Íñigo.

«Ante la Real y el Celta, cuando bajas un pelín de intensidad, te generan ocasiones y crean peligro, a pesar de ello pocas nos han pillado y la idea será la misma, ha habido situaciones en las que la línea no debería estar tan adelantada para evitar riesgos. Pero la labor defensiva está siendo muy buena. Si estamos muy bien y la presión es buena, es complicado generarnos ocasiones a la espalda», puntualizó.

Por otro lado, sobre si Flick debería modificar la estrategia de la línea del fuera de juego, Íñigo asegura que el míster tiene bien claro «la altura que debe mantener la línea». «Si el rival no está bien presionado arriba es un suicidio, para nosotros y para cualquier equipo, y en los últimos partidos hemos tirado un poco demasiado. Hay que tirarla cuando el rival está apretado, sino no hay que tirarla. Si la presión no es buena es difícil mantener la línea alta y entonces hay que recular un poco», indicó el ex jugador de Athletic y Real.