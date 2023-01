Memphis Depay es receptivo a la oferta del Atlético de Madrid, pero el Barcelona tiene dudas. Según ha podido saber OKDIARIO, el club azulgrana aún no ha tomado una decisión y de hecho ha echado el freno a la salida del holandés, que los rojiblancos querían que fuera inmediata. La negociación se va a dilatar, entre otras cosas porque Xavi quiere que antes de que se marche le traigan un sustituto.

El Atlético ha hablado con el jugador y lo ha encontrado receptivo. En cambio no se puede decir lo mismo del director de fútbol del FC Barcelona, Mateu Alemany, que es quien ahora bloquea la salida de Memphis hasta que no esté clara la composición definitiva de la plantilla azulgrana para la segunda vuelta. Todo hace indicar que el ex del Olympique de Lyon acabará en el Metropolitano, pero quedan muchos días antes de que se cierre el mercado y no va a ser una operación inmediata.

El Atlético juega con la ventaja de que Memphis Depay acaba contrato el 30 de junio con el Barcelona, por lo que la única opción que tiene el club catalán de sacar algún beneficio por él es vendiéndolo ahora. Sin embargo la cantidad que pueden pagar los madrileños es baja y Alemany sopesa si vale la pena o si compensa más mantenerlo en la plantilla aún sabiendo que a final de temporada se irá libre. La decisión definitiva aún no se ha tomado.

Depay lleva un gol esta temporada, en la que apenas juega, y el Atlético valora de él la posibilidad de utilizarlo en diferentes puestos del ataque, lo que permitiría alinearlo junto a Álvaro Morata, condición que no se daba con el gabonés Aubameyang que, en cualquier caso, se ha comprobado que reglamentariamente sólo puede abandonar el Chelsea para volver al Barcelona.

Otro punto importante que favorece el fichaje del holandés es que permitiría acometer una operación de mucha mayor envergadura en verano, pero siempre condicionada a que el Chelsea compre los derechos de Joao, porque si el portugués vuelve al Atlético está totalmente descartada una inversión importante en un delantero.