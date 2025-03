El Barça confirma el desastre: no volverá esta temporada al Camp Nou

El Barcelona no volverá a pisar el Camp Nou, al menos hasta la temporada 2025/26. El club azulgrana comunicó a sus socios que continuarán lo que resta de año deportivo en Montjuic debido a los retrasos en las obras del estadio. El club anunció que regresarían a noviembre y la empresa turca Limak no ha cumplido con los plazos establecidos poniendo a la entidad en esta situación.

El club presidido por Joan Laporta espera ahora mostrar grandes avances en la obra durante el verano. El Barcelona tenía la esperanza de poder volver en primavera al Camp Nou aunque fuese a una capacidad reducida de 60.000 espectadores no haciendo uso del tercer anfiteatro que actualmente se encuentra en reconstrucción total.

Los culés seguirán viviendo en un estadio de Montjuic donde todavía quedan varios partidos decisivos por disputar como los cuartos de final de la Champions League o el Clásico frente al Real Madrid previsto para el segundo fin de semana de mayo.

Problemas económicos

Y es que esta confirmación con las obras del nuevo Camp Nou provocará un importante daño en las cuentas del club. El Barcelona no va a poder jugar en su nuevo estadio esta temporada. Y para Joan Laporta y su Junta Directiva es la peor noticia que le podían dar este curso. No regresar al Camp Nou esta temporada supone no ingresar 28 millones de euros. Un agujero importante para un club que no está para rechazar o tirar el dinero.

Las vueltas que está dando el Barcelona con el Camp Nou esta temporada son surrealistas. El club blaugrana lleva toda la temporada engañando a sus socios y aficionados con el regreso al nuevo estadio. Comenzaron anunciando que el regreso podría ser en septiembre o noviembre. Luego en febrero o marzo. Posteriormente para el Clásico en mayo… Pero finalmente el hincha culé no verá a su equipo en el nuevo estadio esta temporada.

Un ridículo importante que afecta al Barcelona de lleno. Y no solamente a la imagen de un club que se ha llevado toda la temporada intentando engañar a sus socios con falsas promesas. Porque hay que recordar que el club blaugrana llegó a anunciar los precios de los abonos para el Camp Nou de cara a la segunda vuelta del campeonato en la que ya estamos inmersos. Todo muy surrealista. El no poder regresar al Camp Nou esta temporada supone que el club blaugrana sufra un importante agujero económico de casi 30 millones de euros.