Balotelli denuncia insultos racistas en los Emiratos Árabes: «Me dijeron que me fuera a comer un plátano»

Mario Balotelli ha vuelto a vivir el infierno de sufrir insultos racistas en un partido de fútbol. Desde que despuntaba en Italia, el delantero ha sufrido varios episodios que le llevaron al límite y dejando imágenes que dieron la vuelta al mundo. Una experiencia que repitió en su primer partido en los Emiratos Árabes, donde se vio obligado a denunciar públicamente lo que le dijeron durante su debut.

Este enero comenzó un nuevo proyecto en el Al Ettifaq después de medio año inactivo tras desvincularse del Genoa el pasado verano. A sus 35 años, Balotelli deslumbró marcando en el día 1, pero no se esperaba que fuera a estar en un ambiente tan hostil: «Sufrí insultos racistas en varias ocasiones. Me dijeron repetidamente ‘Uh uh uh, vete a comer un plátano’. No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad. Este tipo de comportamiento no se puede normalizar, excusar ni ignorar. Quiero alzar la voz para crear conciencia, no solo por mí, sino también por todos los jugadores que han sido víctimas de esto. ¡Ya basta!», escribió en su perfil de Instagram.

No es la primera vez que Balotelli ha tenido que vivir estos lamentables episodios. En su etapa en Italia, cuando jugaba en el Monza, vivió un momento muy tenso con los ultras de la Lazio: «¡Los fans que estuvieron en el estadio, qué vergüenza!», escribió en su momento antes de que la Serie A multase al club con 20.000 euros. Incluso los llegó a vivir otros episodios parecidos con las camisetas del Inter, Milan, Manchester City la selección.

Al igual que ocurre con otras estrellas como Vinicius, Lamine Yamal y compañía, el racismo sigue campando a sus anchas en los campos de fútbol. Los deportistas siguen pidiendo castigos severos para que haya sanciones que pongan fin a un problema que Balotelli sigue pidiendo que los responsables actúen.