Sale a la luz la causa de la muerte de Tabby Brown, famosa modelo Playboy ex de Balotelli y Sterling

Algo más de un año después de su muerte, sale a la luz la causa del fallecimiento de la modelo Tabby Brown, ex de Balotelli o Sterling. La protagonista del reality ‘The Bachelor’ y popular modelo de Playboy perdió la vida de manera repentinamente con 38 años y la causa del fallecimiento de la bailarina, que también participó en vídeos musicales de Snoop Dogg, Dizzee Rascal o B.O.B., no había sido desvelada hasta el momento.

La influencer fue encontrada en el suelo, sin respirar y su madre Mahasin le dijo a la policía que había regresado de un viaje de dos semanas a Sudamérica apenas tres días antes. Las causas del repentino fallecimiento de la popular modelo, bailarina y actriz se desconocían hasta ahora que el diario Daily Mail asegura que Tabby Brown murió tras sufrir complicaciones después de una operación de liposucción y levantamiento de glúteos a la que se sometió en República Dominicana.

Las causas de la muerte de Tabby Brown fueron confirmadas por el Tribunal Forense del sur de Londres, que encontró «dos heridas punzantes en el área de la pelvis que confirmaron una cirugía estética», y por su familia. «Después de la cirugía de Tabby en el extranjero, ella regresó a la casa familiar y fue cuidada por nuestra madre, quien tenía la impresión de que había contraído una infección viral mientras viajaba. Tabby no informó a su madre que había sido operada», compartió la familia en un comunicado.

El pasado de Tabby Brown

La maniquí londinense, también modelo, bailarina, influencer y actriz, saltó a la fama por sus trabajos en el mundo de la moda y la publicidad, colaborando con publicaciones como Cosmopolitan, ELLE o Playboy. Además, su fama se multiplicó tras convertirse en una de las solteras de la edición británica de The Bachelor. Todavía fue más conocida la modelo tras conocerse que fue pareja de dos conocidos futbolistas, Mario Balotelli y Raheem Sterling.

El noviazgo de la modelo inglesa con Mario Balotelli comenzó en 2011 y duró siete meses, después de que se encontrasen en una discoteca. «Me enamoré de Mario de verdad, en contra de mi sano juicio. Me dijo que quería asentarse y formar una familia. Luego me entero que va a tener un bebé con su ex pareja, salen múltiples noticias de él de fiesta con otras mujeres… Así que se terminó. Se lo tomó mal, nunca había sido rechazado por una mujer», contó hace varios años en la prensa británica.

Su relación con Sterling, actual jugador del Chelsea, tampoco fue demasiado duradera. La modelo mantuvo un breve encuentro con el jugador británico en 2016, un romance no exento de polémica, pues el deportista se acababa de comprometer con su novia Paige Milian. Tras más de una década trabajando de lleno en el mundo de la moda, la televisión y la publicidad, se calcula que la fortuna personal de la modelo podría estar entre los dos y cuatro millones de euros.