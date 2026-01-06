Badosa sonríe de nuevo: remonta a Bouzkova y vuelve a ganar tres meses después

Hacía tiempo -102 días- que no se veía la sonrisa de Paula Badosa dentro de una pista de tenis. A finales de septiembre de 2025 venció a Ruzic en Pekín y a partir de ahí, fundido a negro por las lesiones. Esta segunda parte ha sido, lamentablemente, la crónica de sus últimos años. Este 2026 lo inicia con otra cara. Se la ve alegre con la raqueta, en gran forma física y con margen de mejora a medida que dispute partidos.

Badosa se impuso este martes a Marie Bouzkova por 6-7(4), 6-4 y 6-2, en el torneo de Brisbane, sobre pista dura y de categoría WTA 500, remontando un primer set adverso en un partido que superó las tres horas, para volver a ganar más de 100 días después de su último triunfo. Mostró un buen nivel de tenis para completar una victoria que construyó yendo de menos a más.

La catalana entró bien al duelo ante una rival contra la que nunca ha perdido, pero desaprovechó dos bolas de set con 4-5 y terminó cayendo en el desempate. Ya en la segunda manga, Badosa creció, sobre todo a mitad de set, para imponer su ritmo y terminar adjudicándose ese segundo parcial, después de convertir una de las siete bolas de rotura de las que gozó.

En la manga definitiva continuó apretando y sacó el partido adelante sin dificultades. Ahora, espera en octavos la kazaja Elena Rybakina, número cinco del ranking. «Estoy exhausta. No sé por qué, pero mis partidos siempre rondan las tres horas. Bienvenido, 2026. Marie ha jugado muy bien; nos conocemos desde júniors y es una gran jugadora y mejor persona. Gracias por estar aquí tan tarde», explicó Badosa al acabar el partido. Ya en octavos individual y cuartos en dobles, donde forma dupla con su amiga Sabalenka.