Azpilicueta: «Emitir ese comunicado era lo que debíamos hacer como jugadores de la Selección»

César Azpilicueta aseguró que el comunicado emitido por la totalidad de l plantilla de la última convocatoria rechazando «unos comportamientos inaceptables» de Luis Rubiales, actualmente presidente suspendido de la RFEF, por su beso a la delantera Jenni Hermoso era lo que debían hacer desde su «responsabilidad» como futbolistas del combinado nacional.

«Emitir un mismo comunicado, con comas y puntos, no es sencillo, nos llevó nuestro tiempo. Pero era lo que considerábamos que debíamos hacer desde nuestra responsabilidad como jugadores de la selección española», valoró el defensa en rueda de prensa desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El veterano futbolista, de 34 años, acompañó a Álvaro Morata, primer capitán, y a Rodri Hernández y Marco Asensio en la mesa desde la que el delantero leyó un breve comunicado sobre la situación de la RFEF y las conductas «inaceptables» de Rubiales. El resto de internacionales escuchó sentado en la sala antes de realizar el primer entrenamiento para preparar los duelos ante Georgia y Chipre de clasificación para la Eurocopa de 2024.

Azpilicueta explicó este martes que esa nota nación una vez llegaron todos a la concentración. «Cuando nos juntamos, lo preparamos, nos pusimos de acuerdo los 24 y emitimos el comunicado lo más rápido que pudimos. Consensuar todos con la misma opinión es muy difícil, lo que hicimos fue una cosa nuestra, era lo que considerábamos», argumentó.

«Venimos a una convocatoria con unos acontecimientos que están ahí, es una realidad, y después está la deportiva, tenemos una situación difícil. Tenemos que dar el máximo en ambas situaciones, representamos a millones de españoles», valoró sobre la situación que atraviesa el fútbol español y la RFEF, focalizando en el aspecto deportivo.

Así, el lateral mostró «total» respeto ante la decisión de las campeonas del mundo de renunciar a la selección e insistió en la «responsabilidad» que deben asumir como futbolistas, también «por lo que ha pasado extradeportivamente». «Dar la cara, ser ejemplo para las próximas generaciones, el fútbol debe dar ejemplo. Tenemos esa responsabilidad tanto dentro como fuera del campo», reiteró.

Además, Azpilicueta confesó que no ha hablado con ninguna de las dos partes, ni con Rubiales ni con las jugadoras. «No tengo ningún problema en hablar con ellos. Por ejemplo, tuve más contacto con las jugadoras del Chelsea femenino, no he tenido ninguno con las jugadoras de la selección, tampoco he hablado nunca con Rubiales. Siempre estoy dispuesto, no tengo ningún problema», describió.

«En cuanto a nombramientos y dimisiones, nunca he tenido ningún poder. Él se explicó, yo nunca he hablado con él hasta ayer, y solo hablamos de fútbol. Me sorprendió todo eso, pero él fue el que hizo esos actos y el que después emitió el comunicado. Ahora mismo es el seleccionador, y luchamos por ganar los próximos partidos», concluyó sobre el seleccionador, Luis de la Fuente, y su comunicado, pidiendo perdón por aplaudir a las palabras de Rubiales en la Asamblea de la RFEF.

«Yamal tiene cosas especiales»

Preguntado también por la llamada del joven azulgrana Lamine Yamal, el lateral rojiblanco destacó que es «un chaval fantástico» y bromeó con sus 16 años de edad. «Debuté antes de que naciera, no sé si es muy joven o yo muy mayor», ironizó. «Es un gusto ver a los chavales con ese desparpajo, se le ve que tiene cosas especiales. Yo no tenía ese desparpajo con 16 años», reconoció.

«Mi consejo a los jóvenes es que den el máximo, yo nunca he sido un jugador con el mayor talento del mundo. Me crie en la cantera de Tajonar, aprendimos unos valores fuertes, y sabemos que la gestión de la frustración, las expectativas y los entornos, con una presión brutal… He visto a muchos compañeros que se quedan por el camino y era muy buenos. El mayor consejo es que no desaprovechen ningún día», agregó.

Después del primer entrenamiento de este lunes, el combinado nacional hará dos sesiones más, ambas matinales, antes de volar el miércoles hacia Tiflis, escenario de su duelo del viernes 8 (18.00) ante Georgia, mientras que el martes 12, a las 20.45, recibirá a Chipre en Granada, en dos duelos de clasificación para la Eurocopa 2024.

«La realidad es que estamos en una situación complicada, no estamos en una situación favorable, dos partidos complicados. Ya hemos visto a grandes selecciones que se quedan fuera de torneos. Nuestro objetivo es clasificarnos lo antes posible», remarcó, ya que la selección acumula un triunfo y una derrota en esta fase de clasificación.

El jugador podría ser el encargado de defender a la estrella georgiana Khvicha Kvaratskhelia, «un jugador que marca la diferencia». «En el partido en Badajoz no jugó y no me he enfrentado nunca a él. Puede marcar diferencias, tiene mucha velocidad. Es una selección complicada, se ganó en el último suspiro, es una final, tendremos que dar el máximo para ganar», analizó.

Finalmente, Azpilicueta reconoció que le dio «pena» y «rabia» no estar en la Liga de Naciones que ganó España, por lo que ganar un título con la selección «sería lo máximo». «También disfruté de una Eurocopa en 2021 sin haber disputado ni un minuto en la clasificación. Nuestra responsabilidad es dejarles la mejor situación para la Eurocopa en junio, no seremos los mismos 24 que irán a la Eurocopa, nos toca dar el máximo y cumplir los objetivos», repitió.

«No he tenido ninguna oferta de otro club de España, sí que podría entrar en la categoría de jugar en el Athletic por ser de Navarra, pero no tuve esa oferta. Tuve otra de un equipo extranjero. Todos pactamos la salida al Atlético, era lo mejor», confesó sobre su vuelta a la Liga este verano.