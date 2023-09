El aviso de Carlos Alcaraz que le confirma como favorito para ganar el US Open

Carlos Alcaraz volvió a levantar al público de sus asientos con una victoria de enorme calado ante Alexander Zverev, que le permite acceder a las semifinales del US Open 2023. El tenista español es el vigente campeón del torneo de Grand Slam que se celebra en Nueva York y avisó, tras vencer a Zverev, de que se encuentra a su mejor nivel en este torneo, algo que le confirma como, con permiso de Novak Djokovic, como gran candidato a la victoria final.

En un día en el que su determinación marcó la diferencia, con cuatro oportunidades de break convertidas con un 100% de efectividad –por el 0% de Zverev–, Carlos Alcaraz se refirió a su nivel actual de juego a la hora de analizar lo que le puede deparar su duelo de semifinales del US Open, que le medirá al ruso Daniil Medvedev. «Me siento muy cómodo jugando en esta pista y en Nueva York. Estoy a mi mejor nivel aquí. El año pasado fue muy duro, jugando cuatro y cinco sets en las últimas rondas. Me siento muy bien físicamente, mentalmente fuerte. Estoy preparado para tener una gran batalla contra Medvedev», aseguró el tenista español, siempre ambicioso.

«Por supuesto, estoy tratando de hacer disfrutar a la gente y también sigo lo que me dice mi equipo. Las dejadas, poner una sonrisa… es lo que intento cuando estoy en la pista», analizaba Alcaraz, que también se paró a hablar sobre sus decisiones en los momentos decisivos, más importantes que nunca en el duelo ante Zverev. «Para mí, es duro perder esas oportunidades, pero hay que seguir como hoy. Con el equipo hablamos sobre mi mejor estilo en esos momentos».

Zverev desvela su lesión ante Alcaraz

La derrota de Alexander Zverev ante Carlos Alcaraz se presumía inevitable, teniendo en cuenta el nivel mostrado por el número uno del ranking ATP durante el partido y los errores del alemán en momentos clave. Sin embargo, Sascha desveló que sufrió una lesión en el segundo set, en el glúteo, que le mermó, obligándole incluso a pedir tiempo médico al término de este parcial. «Gran parte se ha decidido en el primer set porque en el segundo me lesionó. Noté algo en el glúteo y ya no me podía impulsar de la misma manera con el saque. He bajado mucho la velocidad y eso me resta opciones cuando te resta alguien como Alcaraz».

Sin embargo, Zverev no dudó en reconocer la superioridad de Carlitos, con el que le une una gran relación personal y al que deseó lo mejor al saludarse en la red. «Jugué con Djokovic en Cincinnati y con Alcaraz aquí. Están a un nivel parejo y por encima de los demás. Al resto sólo nos queda trabajar para igualarles», comentó, sobre los dos grandes dominadores del tenis masculino en la actualidad.