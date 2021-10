La vacunación contra la Covid sigue trayendo cola en el mundo del tenis. Después de las advertencias del gobierno australiano a aquellos jugadores que vayan a disputar el Open de Australia de la necesidad de estar vacunado, desde Austria llegan también noticias sobre la llamada a Dominic Thiem a vacunarse. El austriaco, actual número 9 de la ATP, ha reconocido no haber recibido aún la vacuna, pero sí es partidario de hacerlo llegado el momento. Su situación le ha impedido acudir como espectador al torneo que se está disputando en su ciudad y en el que Carlos Alcaraz ya ha alcanzado los cuartos de final.

«Sólo puedo instar a Dominic Thiem a que se vacune», ha dicho el ministro de Sanidad, Wolfgang Mückstein, en una entrevista con la emisora Puls4, en la que incidió, además, en los efectos que sufren algunos deportistas con la COVID prolongada, así como el número de jóvenes que ha acabado recibiendo cuidados intensivos. Las declaraciones se producen después de que el propio tenista haya reconocido no estar vacunado.

«Aún no estoy vacunado. De hecho, quiero esperar a la vacuna Novavax porque me ha dicho mi médico que se supone que es muy buena», manifestó Dominic Thiem, quien aunque no se haya vacunado hasta la fecha sí está abierto a hacerlo. Respecto a las ventajas de la citada vacuna, el ministro de Sanidad austriaco aseguró que «no hay indicios de que tenga ninguna ventaja sobre las vacunas actuales» y, además, no estaría disponible hasta 2022.

Prohibido acudir al ATP 500 de Viena

Dominic Thiem, que continúa fuera del circuito por lesión desde el pasado verano, no ha podido acudir como espectador al ATP 500 de Viena, torneo que se celebra estos días en su ciudad. El tenista austriaco pretendía acudir a ver algunos partidos, así como realizar algún acto promocional, pero se ha encontrado con la negativa de la organización. Él, como el resto de espectadores necesita el pasaporte verde para poder asistir de público al evento, y al no estar vacunado, no ha podido ir.

Quien sí está en el torneo y avanzando con paso firme es Carlos Alcaraz. El tenista español selló el billete en la tarde del miércoles a cuartos de final, tras ganar en dos sets a Andy Murray. El murciano se verá este viernes con Matteo Berrettini, italiano y número 7 de la ATP, al que nunca se ha medido con anterioridad.