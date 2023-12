Aumenta la tensión con Márquez en Ducati: «Tuve los huevos de decirle lo que pensaba»

Sigue la guerra entre Marco Bezzecchi y Marc Márquez, ahora compañeros en Ducati. El italiano volvió a la carga después de lo sucedido en la carrera del pasado domingo en Valencia. El del VR46 acusó al español de tirarle y reclamó una sanción que nunca llegó, algo que provocó las quejas del piloto de la academia de Valentino Rossi. A pesar de que el de Cervera dijo que no iba «a perder el tiempo con él», Bezzecchi quiso aclarar el tema y dijo que es «alguien que tuvo los huevos de ir directamente a decirle lo que pensaba».

Todo empezó cuando el italiano intentó adelantar al ocho veces campeón del mundo por el exterior de la cuatro, pero el del Repsol Honda tenía ganado el interior y, al cerrar su trazada para hacer el giro, Marco se topó con Márquez, con el que compartirá moto Ducati este año, que al entrar en la curva le tocó y el 72 se fue al suelo. Al ver que la acción no tenía castigo para el español, el de Ducati decidió cargar contra él e ir a su camión a pedirle explicaciones.

«Márquez decidió poner fin a mi carrera en la tercera curva. Hizo lo mismo que me hizo en Tailandia: me golpeó en la espalda. El problema es que esta vez me dio mucho más fuerte y me he hizo daño en los hombros y en mi pie izquierdo. Su estilo no merece mucha explicación», comenzó diciendo Bezzecchi que reclamó una sanción para el ahora piloto de Gresini.

Contact with @marcmarquez93 resulted in a costly crash for Bezzecchi and no further action was taken 💥✅ The Italian did not mince his words after the race 😡#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/aRmgxJY9lm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 26, 2023

«Cuando haces caer a un piloto, al menos mereces una penalización. Fui a hablar con los comisarios, pero ellos no quisieron hablar conmigo. Intenté hablar con Carlos Ezpeleta, y no quiso atenderme, de modo que después fui al camión de Marc, a hablar con él. Me dijo que no me vio, pero eso es imposible», añadió Marco en declaraciones a los medios oficiales del campeonato.

Bezzecchi vuelve a atcar a Márquez

Cuando se le preguntó a Marc Márquez por las declaraciones de Bezzecchi, el nuevo piloto de Ducati respondió con la elegancia que le caracteriza, porque no quería perder el tiempo con él, y tan solo dijo que «se va a arrepentir de lo que ha dicho en el camión, pero cuando madure más». Pero el piloto del Mooney VR46 Racing Team, que este año ha terminado tercero del Mundial no ha querido dejarlo ahí y volvió a atacar al español.

«No quiero entrar en detalles, fue una conversación privada, pero leí algunos artículos en los que se decían cosas muy feas que yo nunca dije», comenzó diciendo. «Por supuesto que le dije lo que pensaba, todos conocéis mi forma de ser. Le dije lo que pensaba y lo que creía que era correcto decir en ese momento. Él hizo lo mismo conmigo. Pero leí cosas muy feas y absolutamente falsas que no le diría ni a mi peor enemigo».

«Yo no soy una persona así, pero sí que soy alguien que tuvo los huevos de ir directamente a decirle lo que pensaba. Es lo que hice porque es lo que hago con todo el mundo, digo lo que pienso, me importan un pimiento los comentarios, pero leer esas cosas desagradables para mí fue un mal trago, que no necesitaba, porque no es la verdad», agregó.

Por último, Bezzecchi comentó: «Sinceramente hago esto porque para mí la falsa bondad es una mierda. En mi opinión no está bien, hay que decir las cosas como son. Todos somos rivales y es obvio que siempre habrá rivalidad. No todo el mundo puede ser amable contigo, no puedes llevarte bien con todo el mundo, pero que te vean fingiendo que te llevas bien es aún peor».