Audi entra en la Fórmula 1 a partir de 2026

En los últimos meses, el rumor de que Audi podía entrar en la Fórmula 1 corría como la pólvora por el paddock. Pues bien, ya es oficial que la marca alemana entrará como proovedor de motores a partir del año 2026. Así lo confirmaron en el circuito de Spa-Francorchamps, Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, Mohamed Ben Sulayem, CEO de la Federación Internacional de Automóvil(FIA), Markus Duesmann, CEO de Audi y Oliver Hoffmann, responsable técnico.

En la rueda de prensa de este viernes del Gran Premio de Bélgica se ha hecho oficial el anuncio donde, por el momento, la marca alemana solo fabricará motores, pero trabajan por tener su propio equipo en la parrilla. Las negociaciones con los equipos siguen abiertas y todavía no hay nada seguro con qué escudería se aliará. Lo que sí está claro es que no crearán un equipo nuevo y, tras haber hablado con diferentes «fabricantes de chasis», la marca de los aros tomará la decisión. Todo hace indicar que Alfa Romeo, anteriormente conocida como Sauber, será el aliado para la entrada de Audi en la Fórmula 1 como escudería.

It's official – @audisport will start racing in F1 in 2026 💪#F1 pic.twitter.com/SxjZ2nLUVc

— Formula 1 (@F1) August 26, 2022