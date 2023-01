El Atlético ya se mueve por Vlahovic

El Atlético de Madrid busca, quiere y necesita un delantero centro, lo que viene siendo un ‘9’ puro, y Dusan Vlahovic es uno de los objetivos que maneja el club colchonero de cara a la próxima temporada. Con el futuro en el aire de Joao Félix y la salida de Cunha al Wolverhampton, al equipo le urge reforzar esa posición. Así lo adelantó Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en su espacio de exclusivas en el Chiringuito de Jugones.

«El Atlético tiene que fichar y su objetivo es un ‘9’. Puede venir Memphis Depay, pero además de él, tienen un objetivo que es un jugador que juega en Italia», comenzó explicando Eduardo Inda. «No es un súpergoleador, pero es codiciado por numerosos equipos del mundo. Es Vlahovic, delantero de la Juventus», continuó desvelando en exclusiva el director de OKDIARIO.

«Vlahovic tiene una oferta del Arsenal, que tiene mucho dinero y es líder de la Premier League. Si llega al término de la temporada sin irse de la Juventus, el Atlético lo intentará», dijo Eduardo Inda antes de desvelar el nombre de futbolistas que podrían entrar en la operación. «De Paul, Morata o Joao Félix gustan mucho a la Juventus», desveló en primicia.

Y es que Dusan Vlahovic estaba llamado a ser uno de los delanteros que iba a marcar una época junto a Haaland y Mbappé, pero la realidad es que no está terminando de cuajar en el equipo transalpino. El serbio cambió la camiseta de la Fiorentina por la de la Juventus hace precisamente un año y la Vecchia Signora invirtió algo más de 80 millones de euros. Pese a no haber explotado, algunos son los equipos de Europa los que quieren también hacerse con los servicios del delantero de 22 años.

Pese a sus continuas lesiones que no le están permitiendo dar continuidad en esta temporada, Vlahovic es el objetivo prioritario de un Atlético de Madrid que necesita a un ‘9’. Los rojiblancos son, a día de hoy, el segundo equipo de la Liga con peor porcentaje de acierto en grandes ocasiones. Los del Cholo Simeone anotan el 27,5% de los disparos que hacen con peligro. Una situación que le está provocando grandes problemas en los partidos y que han hecho estar al borde de los puestos de Champions League.

Por ello, Vlahovic se antoja como una opción más que necesaria para el Atlético. Pese a que la continuidad de Simeone está en el aire, Morata ha vuelto a dejar de ser imprescindible mostrando grandes dudas y volviendo al banquillo. De hecho, ha sido suplente en los dos últimos partidos de Liga en este 2023. Griezmann no es un ‘9’ puro, al igual que Correa y aún se desconoce que ocurrirá con un Joao Félix que ha tomado el camino de la Premier League hasta la próxima campaña.

Problemas físicos

No obstante, el Vlahovic que se dio a conocer por todo el mundo en la Fiorentina está siendo el mismo en su actual equipo. Las lesiones no le están dejando disfrutar del fútbol e, incluso no pudo estar en plenas condiciones en el Mundial de Qatar, donde tan solo disputó 79 minutos. Primero fue una lesión en el muslo, después volvió a sufrir pubalgia. Lo que le ha hecho que en esta temporada solo haya participado en 10 de los 18 partidos de la Serie A, anotando un total de 6 goles y repartir una asistencia.