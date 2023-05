El Atlético fracasó de manera estrepitosa en su primera defensa de la segunda plaza, que tira a la basura tras caer derrotado en el campo del colista en un partido infame del equipo, el peor con mucha diferencia desde el regreso del Mundial, y en el que de nuevo sufrió en sus carnes los errores arbitrales porque el gol del Elche vino precedido de un saque de banda ilegal que de manera incomprensible no detectó el VAR.

Alejandro Muñiz Ruiz se unió a la interminable lista de árbitros que han perjudicado al Atlético esta temporada, pero más allá de esa acción, sin duda decisiva, lo cierto es que el equipo no estuvo a la altura y cayó con justicia ante el Elche como consecuencia de una desidia que se advirtió desde el mismo momento en el que pisó el terreno de juego. Una actitud incomprensible cuando se había conseguido lo más difícil. El partido de Griezmann, Carrasco, Lemar, De Paul y todo el equipo en general fue impresentable.

Simeone lo olfateó al minuto de juego y no tardó en reclamar a Koke a su lado para pedir explicaciones. Sin embargo fue en vano. El Atlético decidió no presentarse a su partido ante el Elche y tiró a la basura la primera parte con una actuación infame que por carecer careció hasta de la mínima intensidad exigible a un equipo profesional, hasta el punto de que se fue a vestuarios sin haber cometido ni una sola falta.

El Elche, entusiasta, puso a prueba hasta tres veces a Ivo Grbic, pero sin el menor peligro. Sí que sacó en cambio los colmillos Morata a los siete minutos en el único disparo rojiblanco de la primera parte, un cabezazo que obligó a Edgar Badía a lanzarse abajo. Poco después un centro raso de Nahuel Molina no pudo ser rematado ni por Griezmann ni por Morata y aquello pareció indicar que todo volvía a la normalidad. Pero no, éste no era el Atlético «normal» de después del Mundial. Cualquier parecido era pura coincidencia.

Camino del descanso con una caraja monumental, al Atlético sólo le faltaba ser víctima de los árbitros, como casi siempre. En eso si que nunca cambia el guión. A los 42 minutos Lautaro Blanco sacó de banda profundo hacia el área, pero con un pie claramente dentro del campo. El centro lo cabeceó Nteka tras hacerle falta a Koke y Grbic contribuyó al disparate despejando horrible hacia el punto de penalti para que Fidel rematara a portería vacía. El gol era absolutamente ilegal porque el saque de banda tuvo que haber sido anulado, pero en el VAR decidieron mirar hacia otro lado, como casi siempre. La imagen no deja lugar a la duda.

El nuevo disparate arbitral no se detuvo ahí. En el último minuto Edgar Badía le pegó un puñetazo a Morata en el área sin que Muñiz Ruiz, que le pitaba su primer partido al Atlético, viera absolutamente nada. Tampoco lo hizo a los tres minutos de la reanudación cuando Lautaro Blanco, justo en su cara, volviera a sacar de banda exactamente igual que en el gol.

Mientras, en el banquillo, Simeone se había cansado de la desidia de Lemar y le relevó por Correa en la bísqueda de una reacción que seguía sin llegar. Reguilón y Barrios fueron los siguientes y el último intento lo protagonizó Carlos Martín, pero más allá de un disparo de Morata al muñeco el Atlético fue incapaz de crear ocasiones. Es la primera derrota del Cholo ante el Elche, que por primera vez le marca un gol. Y no sólo se ha perdido la segunda plaza. La Champions sigue a un punto de distancia. Todo lo conseguido desde diciembre desperdiciado en 90 minutos de pesadilla.