El Atlético quiere a Álex Baena para el Mundial de clubes

El Atlético acelera las negociaciones con el Villarreal por Álex Baena porque quiere al almeriense para el Mundial de clubes que se disputará en Estados Unidos a partir del próximo mes de junio. Simeone le considera un fichaje esencial para disputar el torneo con el que acabará la temporada y en el que podría debutar con la camiseta rojiblanca aprovechando que la FIFA abrirá una ventana especial para inscribir a nuevos jugadores a partir del uno de junio.

Existe además otra razón para darse prisa: el Aston Villa de Unai Emery lo tiene en su lista de apetencias en y el Metropolitano son conscientes de la intromisión del equipo de Birmingham, que no tendrá problemas en afrontar el coste económico de la operación, y que además todavía tiene opciones serias de llegar a la Champions. Actualmente ocupa la novena posición en la Premier, pero sólo le separan tres puntos del cuarto, el Chelsea.

Tal y como anticipó OKDIARIO, la llegada de Álex Baena parece bien encaminada. El campeón europeo y olímpico está llamado a ser el sustituto de Antoine Griezmann a corto o a medio plazo y en el club están dispuestos a hacer un esfuerzo máximo para ficharlo, incluso pagando la totalidad de su cláusula, que asciende a 60 millones de euros, porque lo consideran un jugador estratégico en el proyecto de los próximos años no sólo por su calidad, sino también por su maestría a balón parado, algo de lo que se ha adolecido en los últimos tiempos. Ya ha habido conversaciones con Álex Baena y la predisposición del futbolista, que en enero rechazó una gran oferta del Al-Ahli árabe, es bastante buena. «Si no viene un club top no saldré del Villarreal», dijo hace poco el internacional. El Atlético responde a ese perfil y en el despacho de Carlos Bucero se sienten optimistas.

El Mundial de clubes se disputará en su primera edición en diferentes ciudades de Estados Unidos desde el 15 de junio hasta el 13 de julio. El Atlético se enfrentará en su grupo al Paris Saint Germain, al Seattle Sounders y al Botafogo. Jugará en Los Angeles ante franceses y brasileños y se desplazara a la propia ciudad de Seattle, en el estado de Washington, para medirse al Sounders. El premio para el ganador del torneo será de 125 millones de euros.