Una verdadera final. Así afronta el Atlético de Madrid el partido del miércoles ante el Brujas. Comienza la segunda vuelta de la Champions y el equipo, aunque depende todavía de sí mismo para clasificarse, carece ya de margen de error. Una derrota ante los belgas sería dramática, pero las estadísticas, contrarias en el caso del encuentro de la pasada semana en el Jan Breydel, son ahora favorables. Cada vez que el Brujas ha jugado en el campo rojiblanco ha perdido y. además, ha encajado siempre tres goles.

3-2 en 1978 y 1992, 3-1 en 2018. Éste es el balance de las visitas del equipo flamenco al estadio rojiblanco. El último antecedente es muy cercano. Griezmann marcó dos goles y Koke redondeó el marcador en el descuento, pero el partido no se decantó del lado atlético hasta muy entrada la segunda parte ya que el Brujas empató con un gol del ahora delantero del Villarreal Danjuma. Hay que recordar que los belgas no sólo llegan como líderes al Metropolitano, sino que además no han encajado ni un solo gol en los tres partidos de Champions que han disputado. Hoy por hoy son los indiscutibles favoritos del grupo.

Una victoria atlética sería un bálsamo para el equipo de Simeone, pero ni mucho menos podría considerarse un resultado definitivo. Tampoco lo sería la derrota, aunque en ese caso sí que obligaría al Atlético a ganar los dos partidos que quedan y, además, por más de dos goles de diferencia ante el Bayer Leverkusen. Recordemos que en el otro encuentro del grupo se enfrentan en Alemania Bayer y Oporto. Por supuesto lo que más interesa es un empate y, lo que menos, un triunfo alemán. Será el primer partido de Champions para Xabi Alonso.

Simeone ha ensayado hoy con Saúl y Morata como titulares, pero eso no es ninguna garantía de que vayan a aparecer el miércoles entre los once elegidos. Reemplazarían a Cunha y Carrasco, que sí fueron de la partida ante el Girona, aunque no fue su mejor tarde. El resto serían los mismos que ante los catalanes, de nuevo con Witsel en el medio campo y, por supuesto, de nuevo con Griezmann desde el principio. Correa se ha ganado la titularidad con sus goles y Joao también ha hecho méritos para calentar el banquillo con la desidia con la que afrontó los 16 minutos que el Cholo le concedió el sábado. Sigue en un camino equivocado el portugués, cuya credibilidad vuelve a estar por los suelos.