El Atlético de Madrid sigue con su racha… de rebote

El Atlético de Madrid, con un gol en propia puerta del Getafe en el minuto 82, ganó de rebote en el sur de la capital y mantiene su racha de cinco victorias en Liga para no descolgarse del liderato. Los de Simeone remaron con mucho ahínco y ganaron en un campo siempre complicado para mantener la cuarta plaza con 28 puntos, a tres del liderato con manera provisional.

Hay veces que un equipo merece ganar y no gana. Y otras que no lo merece, y sí lo logra. Todas son válidas y el Atlético de Madrid utilizó la segunda para lograr tres puntos claves en su lucha por no descolgarse de la Liga. La segunda parte rojiblanca mejoró mucho la primera, pero Soria evitó que el gol llegase antes. Al final llegó de rebote, con un gol en propia.

Tras cuatro victorias consecutivas en Liga, parón mediante, y con la idea de seguir metiéndole presión al liderato, el Atlético de Madrid se plantó en Getafe, un campo siempre complicado donde los hombres de Bordalás muerden como nunca y donde los del Cholo perdieron el curso pasado.

No jugó Oblak, lesionado, y el titular en la portería rojiblanca fue Musso. Un once de Simeone donde la sorpresa fue Molina en un doble lateral con Llorente detrás. La defensa la completó Giménez, Lengle y Ruggeri. Koke y Barrios en el doble pivote, Nico en la otra banda, y arriba Baena acompañado por Julián Álvarez.

Empezó fuerte el Getafe, presionando arriba e incomodando y mucho en el juego a los rojiblancos. Pero la primera ocasión clara del partido la tuvo el Atlético. Soria sacó una doble parada de mucho mérito a un doble remate de Baena en el área pequeña. Fue la ocasión más clara de los rojiblancos en unos 45 minutos de poco fútbol al sur de Madrid.

Se lesionó Marcos Llorente en el minuto 13 de partido. El jugador rojiblanco lleva jugando con el equipo desde febrero. Y parece que la semana que viene volverá a perderse un partido con Simeone. Malas noticias para un técnico argentino que reaccionó sacando a Griezmann y dejando a Molina de lateral.

La segunda mitad en Getafe comenzó con la misma dinámica. Igual de sucia en su fútbol. El Atleti estaba muy incómodo. Julián vio amarilla en los primeros instantes y en el 57 la vio Giménez en defensa.

Simeone quita a Julián

Simeone movió el avispero en el 59 con un doble cambio sorprendente. Con empate a cero, el técnico argentino quitó del campo a Julián Álvarez, su mejor jugador. Entró Raspadori en su lugar. También entró Sorloth para buscar centros sobre su cabeza. Se fue también Koke.

Llamó a la puerta de Musso el Getafe en el 61 con un barullo en el área rojiblanca y un disparo de Arambarri que despejó la zaga atlética. Tras ese susto, apretó el Atleti. Fue tremenda la parada que le sacó Soria a Raspadori tras un disparo lejano. Absolutamente salvadora para los azulones. En la siguiente jugada, Griezmann la estrelló en el palo. El equipo rojiblanco estaba rozando el primero.

El muro construido por Bordalás, y liderado por un gran Soria, estaba tapando a un Atlético con más ganas que juego. Estaba nervioso Simeone, y Cuadra le mostró amarilla. Quedaban menos de diez minutos y el Atleti no encontraba el camino hacia el gol.

Duarte en propia adelanta al Atleti

Apretó con centros muy peligrosos el Atlético de Madrid en el tramo final y en el 82 encontró su premio gordo con algo de suerte. Baena puso un buen centro con el exterior al segundo palo, Raspadori la metió al área y Duarte, al intentar evitar que Griezmann marcase, se metió la pelota en su propia portería. Un 0-1 que dejó al equipo azulón muy tocado y que le daba tres puntos claves al Atlético.

Tras el gol rojiblanco, fue el Getafe el que se lanzó con todo y el Atlético de Madrid se encerró atrás para aguantar el resultado. Los de Bordalás terminaron el partido en el área rojiblanca con un disparo de Arambarri que se fue directo al travesaño y pidiendo un penalti por manos. El Atleti logra de esta manera su quinta victoria seguida en Liga, sigue cuarto, y no se descuelga de la lucha por la Liga.