El Atlético intentará traer a Abde si Carrasco se marcha a Arabia, lo que cada vez parece estar más cerca porque, como anticipó OKDIARIO el pasado lunes, el belga tiene ya un acuerdo económico con el Al Shabab. Abde, un viejo deseo de Simeone, podría entrar en la operación Joao, que se sigue negociando a falta de un día y medio para que se cierre un mercado que tiene pinta de que va a ser frenético para los rojiblancos.

Carrasco ya le ha dado el sí al Al Shabab, que le ofrece un contrato por tres temporadas en condiciones económicamente mucho mejores que las que tiene en el Atlético, con quien finaliza compromiso el 30 de junio de 2024. El problema es que el club con sede en Riad no tiene el potencial económico de los cuatro equipos saudíes apoyados por la Casa Real, y en consecuencia su capacidad para ofrecerle un traspaso en condiciones al Atlético es muy limitada. Los rojiblancos piden 20 millones por el belga, cifra a la que no llegas los saudíes, a los que se les ha advertido que el plazo de negociación finaliza el viernes. En caso contrario -el mercado en Arabia se cierra el día 20- no se traspasaría a Carrasco por un cifra que no estuviera por debajo de la cláusula, que está en torno a 60 millones de euros.

En caso de que se llegara a un acuerdo con el Al Sahabab el Atlético intentará explotar la vía de Abde, que es un jugador que le gusta a Simeone, y que cree que podría cubrir perfectamente la plaza de Carrasco. Dado que el dinero del belga se utilizaría para traer a un medio centro, la idea es que Abde llegue cedido del Barça en el marco de la operación Joao, que sigue cocinándose hoy jueves y a la que le quedan ya pocas horas para saber si acaba saliendo del horno o si definitivamente se estropea.

El patio está muy revuelto en el Metropolitano en este día y medio que queda para cerrarse el mercado y la sensación es que puede pasar cualquier cosa. Incluso no se descarta que pueda llegar un nueve tras la última lesión muscular de Memphis Depay que deja a Álvaro Morata como único efectivo.