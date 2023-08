El Atlético se teme lo peor con Carrasco, que podría haber llegado a un acuerdo con el Al Shabab árabe. El club no ha recibido ninguna oferta por el extremo belga, pero podría llegar en las próximas horas, aunque tiene claro que al igual que sucedió con De Paul exigirá la cláusula del futbolista para dejarlo salir. . Hay que recordar que el mercado en Arabia Saudí no se cierra hasta el 20 de septiembre y que en la rueda de prensa previa al partido ante el Rayo Simeone ya advirtió sobre lo que podría suceder: «en dos semanas posiblemente nos saquen algún jugador».

Los rumores sobre la salida de Carrasco han sido recurrentes durante todo el verano. De hecho, desde enero, cuando el Barcelona adquirió una opción preferente de compra por 18 millones de euros que nunca ejecutó. El belga acabó como un tiro la pasada temporada, pero en ésta ha empezado a un nivel mucho más bajo, seguramente como consecuencia de los cantos de sirena sobre su futuro que llevan meses resonando en su cabeza.

El Al Shabab es uno de los equipos que menos se han movido en el mercado de la Saudi Pro League. Con sede en Riad, estuvo a punto de meterse en la final, pero caería en semifinales ante el Al-Hilal. El veterano centrocampista argentino Ever Banega, ex del Atlético, Valencia y Sevilla, es su jugador internacional más reconocido. Otra de sus extrellas es el colombiano Gustavo Cuéllar, que llegó este verano precisamente desde el Al Hilal. El fichaje de Carrasco podría paliar esas ausencias, pero es uno de los clubes árabes con menor capacidad económica. Seguro que no puede llegar a la cláusula del jugador, aunque otra cosa es que el Atlético quiera venderlo por menos teniendo en cuenta que acaba contrato en junio de 2024.

«El peligro no es ahora mismo Europa, sino la gente que venga con dinero. Ya hemos hablado con Berta y Gil Marín de lo que puede pasar y les he dado mi opinión», dijo el sábado Simeone, visiblemente preocupado. «En dos semanas posiblemente nos saquen algún jugador», sentenció. Por todos los indicios parece que se refería a Carrasco, con el que hoy se cuenta en principio como titular de cara al partido que el equipo disputa esta noche en Vallecas.

OKDIARIO ya adelantó el pasad0 27 de julio el interés del Al Shabab por Carrasco. El club de Riad no sólo se ha fijado en el belga. En su punto de mira está también Álvaro Morata, aunque en este caso parece que el interés se ha enfriado algo y todo se centra en el extremo.