Stefan Savic se ha convertido en la nueva incógnita del Atlético de Madrid de cara a los próximos partidos. El central montenegrino se retiró hoy del entrenamiento con molestias en el pie izquierdo y dado su historial de lesiones conviene ser precavido. Tampoco se ejercitaron Joao, Lodi y Oblak, aunque en su caso por precaución. Está por ver si Simeone alineará a los titulares o si reservará jugadores de cara al trascendental choque del miércoles ante el City en el Metropolitano.

El Atlético llega al partido del sábado en Son Moix con una impecable hoja de servicios en Liga: seis victorias consecutivas y 18 puntos sumados de 18 posibles. Le ha recordado 11 al Sevilla en poco más de un mes y ya ha sobrepasado a los andaluces en la clasificación por mejor golaverage. Ahora pelea por la segunda plaza con el Barcelona y la duda es saber si ante el Mallorca el equipo seguirá en esta línea o si levantará el pie del acelerador ante la final que le espera cuatro días después en su estadio.

La clave para el sábado no es quién juega y quién no, sino a qué intensidad lo hace. Hay que recordar que el Mallorca ya ganó al Atlético en la primera vuelta en el Metropolitano, en un encuentro de infausto recuerdo para los rojiblancos porque no sólo se lesionó Savic, que sería baja durante casi dos meses, sino que allí comenzó una racha de derrotas que llevó al equipo a dejar de pelear por la Liga y a perder sus opciones en la Supercopa y en la Copa del Rey.

El sábado es seguro que no estarán ni Giménez ni Herrera, que también lo tienen muy difícil para llegar al martes, y está por ver qué pasa con Savic. Si no pudiera jugar el montenegrino entraría en su lugar Hermoso, lo que obligaría a Simeone a jugar atrás con dos centrales zurdos y Felipe, una situación algo incómoda que implicaría desplazar a la derecha al brasileño.

Una posible alineación, si es que Simeone quiere reservar efectivos, podría ser la formada por Oblak, Wass, Felipe, Hermoso, Reinildo, Carrasco, De Paul, Koke, Lemar, Cunha y Luis Suárez, lo que significaría el regreso a la titularidad del uruguayo, aunque por supuesto hay muchas más opciones y seguramente mañana viernes comenzará todo a aclararse un poco más.