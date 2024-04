Atlético-Borussia: oportunidad de oro para salvar la temporada

Atlético y Borussia arrancan una eliminatoria en la que se les pone en bandera una oportunidad de oro para salvar la temporada. Tanto españoles como alemanes están muy por debajo de sus expectativas en los torneos domésticos y la Champions se les presenta como un salvavidas. Sin embargo sólo uno de los dos puede sobrevivir y en este primer acto de la eliminatoria el objetivo para ambos es obtener un resultado favorable que confirmar la próxima semana en el majestuosos Signal Iduna Park de Dortmund.

El partido de esta noche les llega en una situación similar. El Atlético es cuarto en la Liga y el Borussia quinto en la Bundesliga tras su derrota del pasado fin de semana ante el Stuttgart. Los dos están lejos de sus objetivos, que eran mucho más ambiciosos, y pelean por meterse en su Campeonato entre los cuatro primeros. El equilibrio entre ambos parece absoluto, y no sólo en tiempos contemporáneos. La estadística recuerda que se han enfrentado hasta ahora en seis ocasiones y el balance es bastante parejo: dos victorias rojiblancos, un empate y tres triunfos germanos, el último un 4-0 especialmente doloroso en la fase de grupos de la Champions 18-19. Witsel, por cierto, participó con un gol en aquella humillación rojblanca.

Simeone no puede contar con Memphis, que ha vuelto a caer, pero en principio tiene a los demás sanos. Hermoso y Lemar se han incorporado al grupo, pero no parece que vayan a ir convocados. Azpilicueta se perfila como la gran novedad en la defensa y arriba no hay otra que tirar de la pareja Griezmann-Morata con la esperanza de que rompan su mala racha goleadora. Desde luego no hay mejor momento.

El Borussia arrastra la baja de su goleador Donnylen Malen, autor de 11 dianas en la Bundesliga, que no ha podido entrar en la convocatoria, de la que tampoco forma parte el argentino Bensebaine. El equipo entrenó ayer en Madrid y aún no ha resuelto la duda del turco Emre Can, con un proceso febril. Si no puede jugar su sustituto será Felix Nmecha, pero la gran preocupación del Atlético es el internacional alemán Karim Adeyami, un velocista que rompe defensas con la misma facilidad con la que un cuchillo penetra en la mantequilla.

Pita un debutante en el Metropolitano, el italiano Marco Guida, que esta temporada ha dirigido a Barça y Real Sociedad, pero al que aún no han catado ni Atlético ni Borussia. Es su primera temporada en Champions, pero está catalogado como uno de los 32 árbitros elite de la UEFA y recién ha impartido justicia en el derbi capitalino entre Roma y Lazio. Otro italiano estará en el VAR, Paolo Maresca.

Se espera un lleno absoluto en el Metropolitano porque la ocasión lo vale y porque el equipo lo necesita. Como dijo Griezmann esta semana «la afición siempre nos da un plus» y eso es lo que espera el Atlético, que sabe que va a necesitar el auxilio de la grada para derrotar a un rival que lleva cuatro meses sin perder un partido fuera de casa, aunque tampoco al Inter lo habían doblegado aún fuera de San Siro y cayó en Madrid por primera vez.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Nahuel, Witsel, Giménez, Azpilicueta, Lino, Llorente, Koke, De Paul, Griezmann y Morata.

Borussia: Meyer, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Ozcan, Nmecha, Brandt, Jadon Sancho, Fullkrug y Adeyemi.

Árbitros: Marco Guida (campo) y Paolo Maresca (VAR).

Estadio: Metropolitano, 21.00 horas.