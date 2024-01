Polémica en el mundo del atletismo amateur tras la victoria en una carrera de Quim, atleta de género fluido que se considera hombre en el día a día y mujer en la montaña. A raíz de todos los comentarios en redes sociales y medios de comunicación, el protagonista ha decidido romper su silencio y hablar de su caso en un comunicado recogido por Espejo Público, donde llevan varios días abordando el tema.

Quim o Quima, atleta trans que compitió anteriormente como hombre, ha generado controversia al ganar la categoría femenina de una carrera. Aunque federada como Quim y de sexo masculino, recibió el premio femenino. La organización emitió un comunicado explicando el dilema ético, moral y filosófico que tuvieron al respecto, pero la falta de regulación federativa llevó a contactar a la FEEC. La clasificación actual muestra a Quima como la primera clasificada femenina, abriendo el debate sobre la participación de atletas trans o de género fluido en competiciones específicas.

«En el momento de inscribirme la opción de apuntarme como mujer, lo cual inicialmente para mí no fue un problema porque siendo una persona de identidad de genero fluido, en la mayoría de ocasiones siento mi identidad femenina, y con esta medida, inicialmente me alentaron a inscribirme en mi sexo sentido. Algunos compañeros hombres cisgénero no se pudieron apuntar, así como tampoco facilitaron la inscripción a los hombres transgénero, fomentando así un sistema binario injusto y en desconsideración a otras personas tanto de identidad como de sexo», dice la atleta de género fluido.

Va más allá y denuncia que en vez de valorar su valentía «y a provechar la oportunidad de incluir a colectivos minoritarios que por estos mismo no expresan su identidad, han actuado como una organización retrograda y transfoba, creando un malestar por esta decisión». Desde el programa de Antena 3 se pusieron en contacto con ella: «¿Cómo te llamamos?», «Quim está bien. Tengo la suerte de que es un nombre unisex y me va bien», dice.

«En el momento en el que yo corro con una identidad de mujer y mi sexo biológico es hombre, en ese momento sí que podría ser transgénero. Sencillamente, muchas veces he tenido la tentación de presentarme como mujer pero al final importan todos estos problemas. Se creó el escenario perfecto para presentarme como mujer en esta carrera porque es competitiva pero no federada, no es profesional ni hay una marca olímpica. Tenía entendido que la inclusión está por encima de la competición», añade.

Sobre su decisión final de apuntarse en la categoría femenina, se defiende: «En un principio me indigné porque no me podía apuntar como hombre, esa medida me desfavorecía, pero luego esto me dio un empujón para decir ‘oye, Quim, es el momento de aprovechar la situación y te lo están poniéndote todo en bandeja».

Y presume de su nivel pese a lo que dicen sobre ella: «Aquí se han dicho muchas cosas. Han llegado a decir que soy un corredor mediocre y era la única forma de poder ganar. Realmente no es así. La gente que me conoce sabe que a nivel local he ganado varias carreras, casi siempre hago podio… No tengo la necesidad de hacerme mujer para eso».

«Llevo muchos años viviendo el género fluido. La gente de mi entorno sí tiene conocimiento de esto. He tenido siempre la sensación femenina, que en cierta manera me perturbaba. (…) Con mis niños, con mi familia, yo me siento hombre, pero sí es cierto que en mis momentos de montaña yo me siento mujer», finalizaba Quim.

Mar Vázquez opina

Tras escuchar a Quim, ha intervenido en el programa Mar Vázquez, mujer trans que compite en maratones: «Me parece un fraude de ley. Él no es una mujer trans, es una persona no binaria. Yo no digo que no se sienta a veces mujer, pero como dice, en su vida cotidiana es un hombre, él tiene testosterona y yo no. Yo he nacido mujer, mentalmente soy 100% mujer, físicamente nunca lo podré ser porque he nacido en el cuerpo de un hombre. Yo he hecho mis verificaciones y soy feliz».

«Por supuesto nunca competiría contra mujeres porque eso es denigrar al género femenino. Tú has corrido con toda tu testosterona. (…) Si me pongo a correr con mujeres claro que batiría récords», ha sentenciado, antes de revelar que ella compite en categoría de hombres a pesar de que ya no tiene nada de testosterona porque así se lo exige la federación.

«Lo único que estamos generando es odio. Yo lo que quiero es aceptación y no que cuando me suba a un podio me abucheen, escupan o hablen mal de mi. Antes de hacer una transición tienes que tener muy claro lo que eres y lo que quieres. (…) La culpa no la tiene Quim, la tiene las federaciones y las leyes por permitir este tipo de acciones», finaliza sobre este caso de atleta de género fluido y en general.