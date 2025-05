Aston Martin se atreve con un porcentaje para Imola y Fernando Alonso sonríe: «Si mejoramos un 1%…»

Desde la llegada de Fernando Alonso a Aston Martin piloto y equipo son uno. Habiendo pasado por buenos momentos y sobre todo malos en el último año y medio, la excelente conexión que forjaron ambas partes desde el primer día se mantiene intacta hasta hoy y es por eso que el discurso de las dos siempre va en consonancia. Son numerosas las ocasiones en las que el español ha puesto las pilas a su equipo públicamente pidiendo una necesaria mejoría, todas ellas justificadas, pero nunca ha tenido una mala palabra hacia los de Silverstone, en quienes confía ciegamente.

El único objetivo de Alonso ya a sus 43 años es conseguir un título más en el Mundial de Fórmula 1 y sostiene que sus opciones pasan por Aston Martin, al que él mismo describe como «el equipo del futuro». Por eso, su discurso en torno a la escudería siempre es positivo y más en este campeonato de 2025 en el que además del dominio inicial de McLaren se está imponiendo la igualdad.

La predicción de Alonso cuando tan sólo se encontraba en el segundo Gran Premio del año, China, es que mejorando «dos o tres décimas remontas ocho posiciones». Ahora, antes del de Emilia-Romaña, donde llegarán las prometidas mejoras de Imola por parte de Aston Martin, su jefe de equipo, Andy Cowell, da razón a la apuesta de su piloto estrella y se atreve a hablar de un porcentaje que ilusiona a todos los aficionados españoles de la F1.

El británico asegura que estarán «luchando por trofeos si mejoraran un 1%». Las actualizaciones que llevarán a Imola para el inicio de la gira europea serán progresivas y deberían ir mejorando exponencialmente el rendimiento del coche con el paso de las citas, aunque dar un primer golpe ya en Italia sería cuanto menos significativo y esperanzador para un Alonso. El asturiano, por su parte, continúa sacando lo mejor de un AMR25 venido a menos como demostró en todo el fin de semana en Miami.

Aston Martin explica las mejoras de Imola

Así detalló Cowell el paquete de mejoras de Aston Martin: «Llevaremos un suelo y una carrocería superior nuevos. Con la normativa aerodinámica actual, el suelo es lo que más contribuye a la carga aerodinámica, y la carrocería superior ayuda a que llegue un flujo de aire de buena calidad a las zonas clave del suelo, así que las dos piezas trabajan mano a mano. Lo que esperamos del paquete es una mejora de la carga aerodinámica y de la consistencia de esa carga en el coche».

«Haremos rodar un coche con la nueva especificación, y el otro con la antigua, al principio del fin de semana, y haremos una evaluación cruzada de los coches. Es beneficioso hacer rodar dos monoplazas con especificaciones diferentes, para obtener una comparación directa en condiciones de pista idénticas», explicó, sin desvelar si será Alonso o Lance Stroll quien pruebe las incorporaciones en los entrenamientos de Imola.

Además, lamentó un decepcionante arranque de curso que incluso ha llegado a desesperar a Alonso: «No podemos negar que ha sido un primer trimestre duro: el rendimiento bruto del coche no ha estado al nivel que queríamos. Sin embargo, hemos aprendido mucho sobre lo que funciona y lo que no, y no sólo en lo que respecta al coche, sino a toda la organización. Hemos identificado las áreas que tenemos que mejorar. En algunas de ellas se puede hacer realmente rápido, y otras van a requerir tiempo, esfuerzo y determinación para llevarnos al punto en el que podamos perseguir la fiabilidad y el rendimiento y, por tanto, conseguir puntos para el campeonato con regularidad»