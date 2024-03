A Aston Martin se le agota el plazo con Alonso

Aston Martin debe mejorar. Eso ha quedado claro tras el Gran Premio de Bahrein, en el que Fernando Alonso ha quedado noveno, dos posiciones más abajo que como finalizó la temporada pasada en Abu Dabi. La realidad del equipo es que no ha sido capaz de subir del escalón en el que terminó el último Mundial y actualmente sigue siendo el quinto equipo de la parrilla. Por delante tienen nada más y nada menos que a cuatro gigantes como son Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren.

Por eso, la cuenta atrás ya ha comenzado y el plazo fijado por Alonso para tomar una decisión en torno a su futuro en la Fórmula 1 juega en contra de Aston Martin, que está plenamente convencido de que quiere mantener al español de 42 años más allás de 2024. Su currículum en tan sólo un año con la escudería de Silverstone ya es más que suficiente para que Mike Krack y toda la cúpula verde no quieran escuchar hablar de otro piloto que no sea el asturiano.

Pero los planes de Alonso, como él mismo dijo hace menos de un mes en el día de la presentación del AMR24, dependerán de lo que pase «en las primeras carreras». El mes de marzo es decisivo. Con el GP de Bahrein ya finalizado, Arabia Saudí y Australia serán dos pruebas de fuego para Aston Martin, que debe remontar el vuelo y dar con la tecla con el nuevo vehículo diseñado y desarrollado por Dan Fallows.

«Primero decidiré si quiero seguir más tiempo con la entrega total que exige la F1. Necesito entender lo que quiero hacer y me sentaré con Aston Martin, que son la prioridad, cuando arranquen las primeras carreras y lo analice todo, ahí tomaré una decisión», dijo Alonso en la fecha que hemos mencionado anteriormente. Después de llevarse un jarro de agua fría en el Circuito Internacional de Sakhir, el asturiano y todo su equipo quieren afrontar Arabia como una oportunidad para sacar a relucir todos los puntos positivos del coche, que los tiene.

Alonso acabó decepcionado en Bahrein

Y es que Alonso, primero en la clasificación y luego en la carrera, sacó todo lo que pudo del AMR24. El viernes hizo una espectacular vuelta que le llevó a salir desde la sexta posición, pero el sábado el resto de pilotos pusieron a Aston Martin en su lugar, que es la quinta plaza. También tuvo mérito Lance Stroll, que saliendo duodécimo acabó décimo, e incluso obedeció órdenes cediendo la posición a su compañero en la recta final cuando venía con más ritmo.

Es pronto para hacer predicciones, pero si algo está claro es que de continuar esta dinámica, Alonso tendría toda la razón del mundo a la hora de atender llamadas de otros equipos, o mejor dicho, de otro equipo. La ventana de Mercedes está más abierta que nunca. Tras la marcha anunciada de Lewis Hamilton muchas han sido las voces que han unido el nombre del bicampeón del mundo al de la escudería alemana, que tampoco ha cuajado un gran inicio de Mundial.

La prioridad de Alonso sigue siendo Aston Martin, un equipo que le rescató de la catástrofe de Alpine y que le entregó las llaves de su garaje para convertirse en el líder indiscutible, incluso por encima del hijo del jefe y principal inversor, Lawrence Stroll. Pero eso no es suficiente para Fernando, que siempre quiere más y no hará prisioneros si ve que Aston Martin no puede dar más de sí en un futuro a corto plazo.

Todo dependerá del rendimiento que estén por sacar del vehículo y también de la progresión del mismo. El objetivo de Aston Martin debería ser realizar una carrera de fondo durante el Mundial y, sobre todo, acertar con las mejoras introducidas en cada Gran Premio. El as de bastos de los ingleses será, por un lado, los geniales resultados del año pasado, y también la promesa de que este coche evolucionará durante 2024 hasta entrar en la lucha contra los mejores que, de momento, han demostrado estar lejos en Bahrein.