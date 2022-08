Así queda la parrilla de salida para el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP 2022

Johann Zarco saldrá desde la pole después de firmar el mejor tiempo de la Q2 y batir el récord de la pista de Marc Márquez. La primera fila de la parrilla del GP de Gran Bretaña de MotoGP la completan Maverick Viñales, segundo, y Jack Miller, tercero. Justo por detrás de ellos, en cuarta posición, saldrá el líder del Mundial, Fabio Quartararo, que tendrá que hacer una long lap por su colisión con Aleix en Assen.

Precisamente, Aleix Espargaró fue el gran protagonista del cronometrado. El piloto español de Aprilia que saldrá sexto fue el primero en batir el récord de Marc Márquez y superar a Quartararo en la primera posición. Lo más sorprendente es que el de Granollers venía de haber sufrido una brutal caída en el FP4 y salió a la qualy cojeando, pero eso no evitó que marcara todos los sectores de rojo en su única vuelta lanzada.

Parrilla del GP de Gran Bretaña de MotoGP

EIGHT riders under the lap record?

Just #MotoGP Q2 things 👊#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/d8XIFqaOWI

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 6, 2022