Aleix Espargaró sufrió una grave caída durante el inicio de los libres 4 del GP de Gran Bretaña de MotoGP. El piloto de Aprilia venía lanzado y mejorando su vuelta rápida pero en la curva 12 sufrió un durísimo highside. La caída fue muy fuerte y el español tuvo que abandonar la pista en camilla porque no podía levantarse.

Al salir de pista, Aleix se bajó de la camilla e intentó andar por su propio pie pero no podía. El mayor de los Espargaró cojeaba ostensiblemente y necesitó de la ayuda de los comisarios para poder caminar. Acto seguido, se subió en la moto y le llevaron al centro médico para determinar el alcance del golpe y sobre todo, si puede participar en la clasificación y correr el domingo.

Aleix Espargaró se está jugando el Mundial con Fabio Quartararo y un cero sería un golpe muy duro para el piloto español de Aprilia. En estos momentos, el de Granollers es segundo a 21 puntos del francés. Lo cierto es que la caída ha sido bastante fuerte y el piloto no podía caminar por su propio pie. Parece que todo ha quedado en un susto y podrá volver a pista.

He's off the stretcher and off to the medical centre 💪

Wishing you all the best @AleixEspargaro 🙌#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/gTsNh8iX8I

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 6, 2022