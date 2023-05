Así queda la parrilla de salida del GP de Miami de Fórmula 1

El GP de Miami de Fórmula 1 se disputará este domingo y Sergio Pérez partirá desde la primera posición. Después de una clasificación accidentada, que acabó antes de tiempo por una bandera roja tras una salida de pista y posterior accidente de Leclerc cuando faltaba apenas un minuto y medio de Q3, la parrilla ha quedado configurada con el mexicano en la pole position, mientras que le acompañará en primera línea Fernando Alonso con su Aston Martin.

En tercera posición de la parrilla de salida del GP de Miami estará el otro español, Carlos Sainz, mientras que en la cuarta estará el Haas de Magnussen. El Alpine de Gasly se coló en la quinta plaza, mientras que en sexta posición saldrá Russell con su Mercedes. En cuarta línea aparecen Leclerc y Ocon y hay que desplazarse a la novena plaza para encontrar al líder del Mundial, a Max Verstappen. Décimo saldrá el Alfa Romeo de Bottas.

