Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 18

La Vuelta a España, en un pañuelo. La carrera llega en poco más de medio minuto a su final. A tres etapas para que termine en Madrid, las diferencias entre Jonas Vingegaard y Joao Almeida son mínimas. El portugués sorprendió ante un líder de la clasificación general que volvió a mostrar que está muy justo de fuerzas en este tramo final. En la contrarreloj de Valladolid, el del UAE Emirates recortó 11 segundos al de Visma, dejando en 40″ la diferencia entre los dos.

El líder de la general era uno de los favoritos para ganar la etapa, pero se quedó muy lejos del tiempo –para lo corto que era el recorrido– de Filippo Ganna, que voló en Valladolid con un tiempo de 13′ en un recorrido de 12,2 kilómetros. Almeida se quedó a ocho segundos del italiano, mientras que Vingegaard paró el cronómetro a 18″.

Clasificación de la etapa 18

Clasificación general de la Vuelta a España