Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 12

Jonas Vingegaard llega como líder de la clasificación general a la gran etapa de esta Vuelta a España 2025. El danés se mantiene de rojo por tercer día consecutivo y lo defenderá en el coloso asturiano, un Angliru que puede ser juez de esta carrera. Por el momento, el de Visma es el más fuerte del pelotón y no ha dado muestras de flaqueza en esta primera semana y media de competición. Aunque lo de este viernes son palabras mayores.

Después de ampliar su ventaja en la general en Bilbao, en la etapa que no terminó, puesto que llegó al punto marcado por la organización como referencia para los tiempos de cara a la general en cabeza junto a Pidcock, por delante de Almeida y Ciccone. En Los Corrales de Buelna se ha dejado con Ayuso más de seis minutos, como el resto del pelotón.

Los favoritos han entrado de manera conjunta en la línea de meta. De esta forma, se mantienen las diferencias en la general, por lo que Vingegaard sigue al frente de la clasificación. Le sigue Joao Almeida, a 50 segundos, mientras que Tom Pidcock completaría un virtual podio, a seis segundos del portugués. El mejor español es Jaume Guardeño, ciclista de Caja Rural, que es decimoctavo, a 11 minutos del danés.

Clasificación de la etapa 12

Clasificación general de la Vuelta a España