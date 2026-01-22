Así queda la clasificación de la Europa League tras la derrota del Betis y la victoria del Celta

El Betis ya no tiene asegurado su pase directo a octavos de final de la Europa League tras perder por 2-0 contra el PAOK de Salónica, mientras que el Celta de Vigo, con su victoria por 2-1 ante el Lille pese a jugar con uno menos desde el minuto 29, se aferra a una carambola en la última jornada para evitar la repesca.

El equipo bético apenas generó peligro durante todo el partido, solo cuando sintió en su orgullo la obligación de buscar el gol tras el 2-0 del PAOK, de penalti de Georgios Giakoumakis, que supo a sentencia en el minuto 87. El Betis, que encajó su primera derrota en Europa, empezó con el balón en su poder pero con poca profundidad, ni velocidad para generar ocasiones.

El PAOK, más necesitado de puntos y ante su público, tuvo el plus de la entrada de Giannis Konstantelias y apretó más si cabe ante un Betis pasivo también en defensa hasta el 1-0 de Andrija Zivkovic. El partido pareció abrirse, pero el Betis apenas cuajó jugadas al primer toque en busca de la remontada y el equipo local logró el 2-0 en un penalti de José Antonio Morante. El Celta sacó su billete para la eliminatoria de acceso a los octavos con un notable ejercicio defensivo. Conservó los goles de los suecos Swedberg y Starfelt pese a la agonía final por el tanto de Giroud en el minuto 86.

