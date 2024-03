Así queda la clasificación del Mundial tras el GP de Portugal de MotoGP 2024

Jorge Martín ha puesto tierra de por medio en la pelea por el Mundial de MotoGP tras su victoria en Portimao y se coloca líder destacado. El piloto madrileño aprovechó a las mil maravillas el toque de Pecco Bagnaia a Marc Márquez que acabó con su carrera y con ambos sumando cero puntos. Esto benefició a Martinator que no solo se pone al frente de la clasificación del Mundial de MotoGP sino que lo hace con 18 puntos de ventaja sobre el segundo, Binder, 23 sobre Pecco, cuarto y 33 sobre Marc, sexto.

El piloto del Pramac se marcha muy reforzado de Portimao tras quedar delante de Bagnaia en las dos carreras, tercero en la sprint y primero en la larga. En este Gran Premio, el campeón y subcampeón del año pasado se intercambiaron los papeles. En la sprint fue el de rojo quien dominó hasta que cometió el error a pocas vueltas del final y se fue largo yendo primero, perdiendo varias posiciones. Esto permitió al 89 recortarle puntos a su rival.

Ya en la carrera larga del domingo, Martín corrigió los errores del día anterior en la sprint e hizo una gran salida llegando el primero al paso por la uno. Al principio tiró para coger cierta distancia con sus perseguidores y después fue controlando esa ventaja, calculando, como hace Pecco en cada carrera larga y le salió a la perfección. Maverick intentaba acercarse pero no conseguía bajar del medio segundo. El plan del español salió a la perfección y para colmo sus dos principales rivales no sumaron puntos.

El incidente de carrera, como lo calificó Dirección de Carrera tras investigar la acción, les ha costado a ambos varias posiciones en la clasificación de pilotos del Mundial de MotoGP a ambos. Márquez, que llegaba cuarto, con 18 puntos, a 13 del líder, Pecco, se marcha sexto por detrás de Acosta a 33 puntos de Martín; mientras el bicampeón de MotoGP cae hasta la cuarta posición y se queda a 23 del liderato.

The FIM #MotoGP Stewards have confirmed that the crash between @marcmarquez93 and @PeccoBagnaia was a racing incident. Therefore, no further action will be taken #PortugueseGP 🇵🇹

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 24, 2024